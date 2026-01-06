打造互動式情緒教育 桃園大成國中策劃SEL特展

桃園大成國中辦理「SEL 情緒特展」，打造多元互動體驗

配合桃園市教育局推動校園心理健康與社會情緒學習（SEL），桃園市大成國中辦理「SEL 情緒特展：情緒圖書館～翻開心裡的那一頁」，透過情境式展覽與多元互動體驗，引導學生學習覺察情緒、理解自我，並培養適切的情緒調節與因應能力，將情緒教育落實於日常校園生活中。

大成國中表示，本次特展由學校專任輔導教師林羿伶與陳宇容兩位老師，依據社會情緒學習理念共同規劃。展覽內容結合「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」及「負責任的決定」等 SEL 核心能力，透過影片導入、引導式提問、互動展區與書寫回饋等方式，協助學生在實際參與中理解情緒的功能與影響，學習合宜的情緒表達與調節策略，進而培養做出負責任決定的能力。

參與活動的學生表示，展覽中的互動體驗讓原本抽象的情緒概念變得具體可感，以前只知道自己會生氣或難過，卻不知道原因，透過這次展覽，學會停下來想一想情緒從哪裡來，也比較敢說出自己的感受。也有學生提到，在書寫回饋的過程中重新整理心情，感覺就像在和自己對話，心情變得更加平靜。



大成國中說明，此次活動也引導學生認識校內外可運用的支持系統與求助管道，強化學生面對壓力與情緒困擾時的自我照顧與求助意識，落實校園輔導「預防性介入」的目標。輔導教師陳宇容指出，透過展覽形式推動 SEL，有助於降低學生對情緒議題的抗拒感，讓學生不再只是被動聽課，而是在體驗中學習，更能自然地將情緒調節技巧帶回生活中。林羿伶老師也提到，從學生的回饋文字中，可以明顯感受到孩子對自我情緒的理解深度逐步提升，這是一段相當珍貴的學習歷程。

校長黃千珊表示，情緒教育是全人教育中不可或缺的一環，「SEL 情緒特展」以貼近生活的方式，引導學生在安全的校園環境中練習表達感受、理解他人，並逐步建立面對壓力與挑戰的心理韌性。