打造亞洲日內瓦？林佳龍宣布：在台北設立「台灣國際NGO中心」

外交部長林佳龍今(1/7)表示，我國政府正計畫在台北設立「台灣INGO中心」(Taiwan INGO Center)，希望吸引更多國際非政府組織來台設點，讓台灣成為印太地區INGO活動的關鍵樞紐，落實人人都是外交官的理念。

林佳龍上午出席外交部舉辦的第6屆「NGO領袖論壇」，會中也邀請國際非政府組織主席基耶薩拉，分享在烏克蘭的實踐經驗。

林佳龍在致詞時表示，在總統賴清德的政策指導下，外交部正致力將台灣打造為繁榮的全球經濟強國，並透過整合價值、經貿、同盟外交等三大支柱，推動總合外交戰略。

林佳龍表示，這三大支柱絕非獨立運作，而是相輔相成，透過NGO外交，台灣將民主、自由與人權等價值，轉化為具體且可信賴的合作項目，形成台灣方案，讓國際夥伴看見台灣如何透過有意義的參與，為全球做出貢獻。

林佳龍說，在總和外交架構下，NGO的角色正在轉變，不再只是政策參與者，而是共同定義、執行、擴大台灣國際影響力的核心夥伴，有鑑於過去一年來，國內外NGO合作，展現的豐碩成果，以及越來越多國際非政府組織，選擇深化對台合作，外交部也規劃成立「台灣NGO中心」，藉由公私協力的緊密夥伴關係，進一步強化國家韌性，與拓展灣的國際影響力。

