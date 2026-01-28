打造亞洲那斯達克！證交所聯手文總推《創新辦桌》，展現臺灣新創韌性

▲由臺灣證券交易所攜手中華文化總會合作拍攝的《創新辦桌》系列影片，第一集邀請到臺灣馬戲團FOCASA擔任主角，展現創新精神。（圖片來源：Yahoo）

中華文化總會（以下簡稱文總）與臺灣證券交易所（以下簡稱證交所）於今（28）日共同舉辦《創新辦桌》影像企劃發布記者會。這項名為《創新辦桌》的全新系列影片，名稱取自證交所「創新板的」諧音，結合臺灣人熟悉的在地辦桌文化意象，將多元豐富的創新飲食意象，轉譯為創意人才的精彩樣貌。

此計畫不僅是金融資本市場與文化領域的罕見跨界合作，更邀請金馬導演黃信堯獻聲旁白，首集聚焦臺灣馬戲龍頭FOCASA，透過影像紀錄臺灣新創產業從這塊土地萌芽、茁壯至走向國際的奮鬥歷程。

證交所：培育下一座護國神山

針對此次合作，臺灣證交所董事長林修銘指出，創新板是落實政府推動「AI 新十大建設」重要一環及「亞洲那斯達克」願景的核心板塊。他強調，創新板自推出以來，致力於鎖定具未來發展性、且有意願並有能力改變的創新企業，協助其在資本市場成長茁壯。

廣告 廣告

林修銘在記者會上進一步說明，創新板是臺灣資本市場的一次「創新革命」。「我們很驕傲臺灣擁有半導體供應鏈，在世界上贏得眾多投資機構信任，」林修銘表示，「但是，這幾年來我們也很努力讓臺灣的新創團隊被看見。」他認為，新創不只是事業體、人才或資金的集合，事實上，每一個新創企業都是埋在每個人心中改變的種子，而這些種子的發芽過程，將成為未來驅動臺灣經濟的重要引擎。

此次證交所與文總的結盟，意在透過軟性的文化視角，讓外界看見生硬財報數字背後的企業家精神。林修銘強調，證交所的角色不僅是監管與掛牌平台，更肩負著使命，希望能導入更大的資源，創造更多護國神山，讓臺灣的新創力量在各行各業嶄露頭角。他期望透過《創新辦桌》系列影片拋磚引玉，鼓舞更多懷抱新創精神的夥伴永遠不放棄，這才是證交所面向未來的核心任務。

▲臺灣證交所董事長林修銘推動創新板不遺餘力，此次與文總合作，藉由軟性影像，闡述創新價值，期望邀請更多創新企業加入。（圖片來源：Yahoo）

文總文化詮釋：創新是一條漫長的辦桌路

擔任《創新辦桌》總統籌的文總秘書長李厚慶表示，在創新的故事中，大眾往往只看到成功的瞬間，但他強調：「創新很少是一瞬間的，那是一條漫長又孤單的路」。

李厚慶解釋，《創新辦桌》的企劃概念，是不希望觀眾僅是單方向的觀看，而是如同參加辦桌一樣，邀請大家坐下來，細細品味臺灣創新人才的故事。他期望透過影片傳達一種態度：創新不一定總是熱鬧、快速的，更多時候是如實呈現追尋夢想過程中的酸甜苦辣。

為了精準傳遞這份堅毅的情感，製作團隊特別邀請以質樸聲線感動無數人的金馬導演黃信堯跨刀錄製旁白。黃信堯在片中分享了對「創新」的看法：「要有冒險拓荒的精神、堅毅的特質，眼光要放很遠，不會只看眼前。」

▲中華文化總會秘書長李厚慶表示，《創新辦桌》將大家看不到的創新歷程以影像方式展現出來，讓大眾得以一窺創新的甘苦以及核心的價值。（圖片來源：Yahoo）

▲《創新辦桌》首集發布記者會現場刻意打造成辦桌的情境。（圖片來源：Yahoo） <

首集聚焦FOCASA：從電影替身到國家劇院的主角

《創新辦桌》首集主角鎖定臺灣最具代表性的在地馬戲團「Formosa Circus Art」（簡稱FOCASA）。成立於2011年的FOCASA，致力於將馬戲融合傳統、雜技、街頭文化與劇場藝術，目前是全臺唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布全球28個國家、81個城市與鄉鎮。

FOCASA團長林智偉在受訪時回憶，過去團隊成員多半只能擔任電影《翻滾吧！阿信》、《賽德克·巴萊》中的替身，經過多年的翻轉與落地，他們如今已能驕傲地做自己的主角，不用再當別人的替身。

「創新對我們而言，是創造了新的表演形式。」林智偉在記者會上表示，過去大眾對馬戲團的印象可能停留在動物表演，但FOCASA成功走進國家戲劇院、衛武營國家藝術文化中心，甚至將臺灣的馬戲帶向南美、東南亞等國際舞台。他認為FOCASA的歷程與辦桌很像，既接地氣，又充滿生命力，是從無到有打造一個生態系的過程。

▲FOCASA團長林智偉率領團隊，將傳統馬戲團進一步昇華成當代馬戲藝術，不僅走進國家戲劇院，更到世界各地演出，展現十足創新精神。（圖片來源：Yahoo）

展現臺灣多元創新能量

本次文總與證交所推出的《創新辦桌》，希望打破外界對於創新精神僅專注於科技發展的既定印象。透過影像，主辦單位希望傳達創新存在於臺灣這塊土地的各行各業，是勇於改變並堅持不懈的精神體現。

證交所董事長林修銘總結，臺灣很多轉變的力量就藏在各行各業中，從FOCASA身上看到的從傳統到創新，正是創新板企業的縮影。證交所將持續透過創新板引導資金挹注，協助這些具備潛力的新銳獨角獸成長茁壯，邁向永續發展。

《創新辦桌》第一集「FOCASA馬戲團」於 2026 年 1 月 28 日在文總及證交所官方Facebook、YouTube及Instagram首播，相關內容也已透過證交所官方LinkedIn平台分享。