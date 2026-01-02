打造亞洲首創AI教與學思想平台 第一屆台灣AI教育年會暑假登場

〔記者林曉雲／台北報導〕已舉辦12屆的「教育噗浪客年會」，今(2026)年暑假將由第一線老師自主發起、籌辦第一屆「台灣AI教育年會」，邀教師成為AI噗浪客，前教育部政次、台大教授葉丙成在臉書發文說明，預計用10年的時間，將教師用AI在各科教學的設計於年會發表，且把未來10年投稿的各科運用AI的教案設計彙整在網路平台，讓全國老師取用，也將發行類期刊刊物，彙整每年投稿獲選發表老師的教學設計，成為亞洲首本聚焦在AI用於教學應用的刊物，不僅是「AI如何幫助教學」期刊，更是亞洲首創「在AI時代，教與學應該被重新定義成什麼」的思想平台。

葉丙成說明為什麼要辦這個年會，這兩年看到AI進步飛快，也看到台灣有些厲害的老師把AI用在教學上，但大多數老師沒有機會學習到這些厲害的教學，整個教育圈也還沒有共識要怎麼把AI應用在教學上，即便老師有心想學、想做，也不知道能去哪裡學。

葉丙成表示，需要一個方式讓台灣想學怎麼用AI在教學上的老師，都能有機會跟厲害的先行者學習，不然用AI在教學上的教學知能，將很難在台灣普及，幾年後台灣可能會在這塊落後世界，所以決定舉辦「台灣AI教育年會」，如果持續做10年，將能在平台上匯集許多AI應用於各學科教學、跨領域教學的知能，未來台灣老師運用AI在教學上的能力將有機會在亞洲名列前茅。

至於為何要把參加的老師稱為AI噗浪客？葉丙成表示，希望能把將這樣的影響力，向「教育噗浪客」社群致敬，16年前，手機和行動載具出世，「教育噗浪客」社群老師們做出創新教學，透過舉辦12屆「教育噗浪客年會」，讓很多老師分享交流，學習到各種厲害的教學，還感動和改變許多老師，當年教育噗浪客自主研發、分享、交流精神，在AI時代更被需要，當年籌辦「教育噗浪客年會」夥伴們同意以「AI噗浪客」為名，預計每年由審查委員們選出50個(暫定)優秀的AI for education設計，於年會發表，讓台灣跟全世界看到。

