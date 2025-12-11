打造低碳觀光小島！漁光島市地重劃獲內政部審查通過，公辦重劃作業將於115年上半年啟動，提升海島宜居韌性

漁光島舊稱「三鯤鯓」，為臺江內海七鯤鯓之一，以美麗的海岸線及夕陽、木麻黃林蔭步道、月牙灣沙灘等景觀聞名，是臺南知名的親海休憩據點。目前因地勢低窪、道路狹窄、公共設施不足、交通動線不佳等限制造成地區發展瓶頸，為解決以上議題，市府推動市地重劃整體開發，計畫書於114年11月經內政部審查原則同意通過，將為漁光島帶來新的氣象。

市府積極開發 打造海島生態觀光新典範

臺南市長黃偉哲表示，漁光島兼具文化、自然與海岸景觀特色，市府推動公辦市地重劃改善基礎設施與環境品質，目前更與港務公司積極合作開發，串聯漁光島、安平市區與安平港，形成具文化底蘊與現代機能的濱海生活鏈帶；藉由低碳、韌性、永續的城市治理理念，打造在地居民安心生活、遊客樂於駐足的海島生態觀光新典範，達成文化保存、環境永續與地方發展共榮的三贏目標。

漁光島南、北側市地重劃接續啟動

地政局長陳淑美表示，為改善島上基礎建設、提升環境品質並塑造低碳永續的海島生活環境，已依都市計畫推動市地重劃整體開發作業，漁光島南、北側市地重劃計畫書（草案）已分別於114年11月5及14日獲內政部審查原則同意辦理。待都市計畫細部計畫發布實施後，市府預計於115年第一季完成重劃計畫書核定與公告，於第二季召開土地所有權人說明會，接續辦理查估補償作業，重劃工程則規劃於115年11月動工，重劃後可改善區域道路、排水、污水下水道、照明與停車等基礎建設。

南側市地重劃區模擬示意圖

以「低衝擊開發」為核心 打造永續觀光島嶼

漁光島南北兩側重劃區地處安平市區與港區交會之重要節點，在規劃設計上以「低衝擊開發」為原則，透過多元土地利用與公辦重劃模式，保留生態水文，並合理配置可建築用地與公共設施用地，有效改善地籍複雜及公共設施用地閒置未開闢問題，提供區域所需之商業、服務及休憩機能，呼應安平商港「北觀光、南自貿」之發展定位，將漁光島打造為兼具文化底蘊、自然生態的永續觀光島嶼示範區。

導入參與式設計、結合周邊文化資源

此外，在公共設施與景觀規劃部分，市府於規劃階段即導入參與式規劃設計，辦理多場工作坊蒐集在地意見以設計公園、綠地、廣場及遊憩空間，設置全齡共融遊具、無障礙友善廁所、觀景平台及生態步道，使島上原有自然地景與生態得以延續，同時結合周邊文化資源如億載金城、港區景觀與既有水文，打造兼具觀景、遊憩與環境教育的開放空間。未來亦將導入社區參與及生態監測機制，透過在地居民、NGO 與專業團隊共作，落實人與自然的共生共榮。

（圖片來源：臺南市政府地政局）

