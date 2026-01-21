打造保育、教育永續典範 嘉義分署攜手中華郵政 共築蜜源棲地

林業保育署嘉義分署帶領中華郵政公司至專案執行地點現勘，規劃日後植樹造林與棲地營造。（嘉義分署提供）

記者翁聖權∕新營報導

為推動森林復育、生物多樣性保育及氣候調適，林業及自然保育署嘉義分署廿一日與中華郵政公司簽署「蜜源棲地共築行動」媒合專案合作契約。專案於南市南化區收回之林地植樹造林與棲地營造，重建森林生態系功能，栽植固碳樹種及蜜源、誘蝶、誘鳥植物，提供野生動植物穩定的棲息空間，並結合生態監測與環境教育推廣，期望打造兼具保育、教育與社會參與功能的永續示範場域。

嘉義分署表示，蜜源棲地共築行動是將企業永續理念落實於自然保育的具體實踐案例，透過中華郵政公司專業執行與公私協力模式，不僅能改善收回林地的生態環境，增進森林碳吸存與水土保持功能，也透過環境教育將永續理念傳遞給社區與學童，讓社會大眾認識自然解方的重要性。

廣告 廣告

專案執行內容包括：一、植樹造林與棲地營造：栽植固碳及蜜源植物，運用現地自然資材建構野生動物棲所與微棲地，增加昆蟲、鳥類及蝴蝶等生物棲息機會，逐步恢復林地原有的生態功能。

二、科學監測與資料管理：委託國立嘉義大學團隊進行棲地調查及生物多樣性監測，透過長期資料收集與分析，掌握森林復育過程中的生態變化，作為後續管理及效益評估依據，確保專案具有科學性與可持續性。

三、環境教育推廣：每年結合南市北寮國小自然課程，辦理環境教育活動，讓學童透過觀察、體驗與互動學習，理解森林生態、自然解方及永續發展的重要性，培養下一代對生態保育的認同與參與。