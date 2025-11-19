打造偏鄉幸福共享巴士 高雄GO前進桃源、那瑪夏

為讓偏鄉民眾能便利通學、就醫、洽公及採買，高市府交通局宣布，桃源區、那瑪夏區預約式幸福共享高雄GO於十八日啟動試營運。(見圖)

交通局今(十九)日說明，今年已完成桃源、那瑪夏需求訪談並開始試營運，試營運期間將提供民眾免費搭乘，並視當地民眾乘車需求滾動調整，預定明年初正式營運。

交通局張淑娟局長表示，隨著桃源、那瑪夏加入，旗美山區全面納入幸福巴士服務版圖，覆蓋率100%，達成高市府落實偏鄉交通平權的目標；幸福共享高雄GO自一一一年從美濃起步，每年擴增二個行政區，迄今共累計六個行政區提供超過二十六萬人次服務，搭乘者以學生就學及年長者就醫、就養為主，占總營運趟次七成以上，其他旅次包括日常採買、訪友等，六龜區幸福巴士更榮獲交通部公路局一一四年度金運獎殊榮，有效提升偏鄉民眾行動自主性及幸福感。

桃源、那瑪夏幅員遼闊、人口分散，傳統公車常面臨班次無法集中配置，與路線為照顧分散需求而過度彎繞的兩難；交通局在盤點供需後，導入點對點預約制模式回應在地交通需求，讓民眾以最直捷的方式，只要支付公車的費用就能到達目的地，同時也讓偏鄉公共運輸更有效率。

交通局強調，幸福共享高雄GO採預約制，營運區域內任意起訖點均可上下車，有需求者均可就近於熟悉的區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車，或撥打免費服務專線○八○○六六○六九六、Line官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車，更多資訊可至高市府交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw）或幸福高雄GO官網查詢。