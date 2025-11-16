打造健康台灣 總統宣布衛福部將新設兒童家庭署
為了呼應政府健康台灣的國家願景，台大醫院今天(16日)舉辦健康台灣深耕論壇，醫師出身的賴清德總統也特別親臨現場。總統表示，他了解基層醫療問題，因此承諾將提升健保總額、春節期間診察費、護理費等加成；此外為了進一步保障兒童權益，總統也宣布將在衛福部下新設兒童及家庭署。
賴清德總統上任後就提出健康台灣的重要政策，台大醫院也在16日舉辦健康台灣深耕論壇，集結國內醫政領袖、政策制定者及跨領域專家，共同探討我國醫療永續、人才培育、智慧科技醫療、社會責任等議題，凝聚推動健康台灣的共識與能量。
賴總統在致詞時表示，健保已經30年，為讓健保永續發展，明年健保總額將提升至新台幣1兆082億元，這是政府的誠意也是對民眾的健康承諾。
另外，為了加強對兒童的照顧，總統宣布從今年到2028年，持續推動優化兒童醫療照顧計畫，並且推動幼兒專責醫師制度，同時還會為0到6歲的幼兒額外匡列健保新台幣249億元的額度。總統並宣布將在衛福部下新設兒童及家庭署。總統：『(原音)我在這裡向您報告，也向各位宣布，未來衛福部將成立兒童及社會家庭署，兒童及家庭署，就有一個兒童的專責單位來照顧兒童，我剛講的那部分是醫療服務部分，現在是行政院衛福部組織裡會有兒童及家庭署，來照顧兒童身心健康發展。』
賴總統也十分關心醫事人員的待遇，他認為醫院也可以來推動不同工不同酬的健保支付制度，這樣內外婦兒急重症等科別才能找到足夠人才投入。總統還提醒明年春節有九天連假，請衛服部現在就可以跟各縣市衛生局討論準備，因應春節急診壅塞情況。總統更宣布，明年春節期間的住院診察費、護理費和調劑費都加成百分百，讓民眾在春節也可以獲得基層醫療服務，不用小病就衝大醫院。
而對於兒童及家庭署，衛福部長石崇良表示，衛福部先前就按照總統指示，新成立的兒童家庭署會整合兒童健康促進、預防保健還有福利跟保護以及早療等業務，連同衛福部的二次組改，預計在年底前提出修法草案，希望立法院明年第一會期可以通過。至於解決急診壅塞問題，石崇良也表示，衛福部有十大策略因應，同時希望明年春節在住院和急診的加成給付，讓醫護人員辛勞工作得到合理的報酬。(編輯：沈鎮江)
其他人也在看
老母悶死癱兒各界求特赦！他見府回應嘆：賴清德寧跳出來護沈伯洋
一名8旬老母因年老病重，長年照顧重度身心障礙的5旬兒子，心力交瘁，於是悶死重殘兒，被判刑2年半，法官籲請總統特赦。總統府13日則回應，尊重司法獨立，政府不會介入個案，將視司法程序完成後再為後續。對此，國民黨前發言人鄧凱勛感嘆，總統賴清德寧可跳出來護綠委沈伯洋，寧可花時間嗆立法院長韓國瑜，就是不願意對這事件講一句話。中天新聞網 ・ 1 天前
賴總統宣布衛福部將成立兒童及家庭署 (圖)
台大醫院16日下午舉行「健康台灣深耕」論壇，總統賴清德（圖）出席致詞時宣布衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。中央社 ・ 16 小時前
賴總統出席健康台灣深耕論壇（1） (圖)
台大醫院16日在台大兒童醫院舉辦「健康台灣深耕」論壇，總統賴清德（中）應邀出席與會，並於致詞時宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，盼讓兒童權益能得到更完善的保障。中央社 ・ 16 小時前
川普2.0首度對台軍售！國台辦：賴清德當局「以武謀獨」自尋絕路
據《新華社》報導，大陸國務院台辦發言人陳斌華今應詢表示，我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的。美方此舉嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。陳斌華還敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「...CTWANT ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 11 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 13 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 21 小時前