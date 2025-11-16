打造健康台灣 總統宣布衛福部將新設兒童家庭署

為了呼應政府健康台灣的國家願景，台大醫院今天(16日)舉辦健康台灣深耕論壇，醫師出身的賴清德總統也特別親臨現場。總統表示，他了解基層醫療問題，因此承諾將提升健保總額、春節期間診察費、護理費等加成；此外為了進一步保障兒童權益，總統也宣布將在衛福部下新設兒童及家庭署。

賴清德總統上任後就提出健康台灣的重要政策，台大醫院也在16日舉辦健康台灣深耕論壇，集結國內醫政領袖、政策制定者及跨領域專家，共同探討我國醫療永續、人才培育、智慧科技醫療、社會責任等議題，凝聚推動健康台灣的共識與能量。

賴總統在致詞時表示，健保已經30年，為讓健保永續發展，明年健保總額將提升至新台幣1兆082億元，這是政府的誠意也是對民眾的健康承諾。

另外，為了加強對兒童的照顧，總統宣布從今年到2028年，持續推動優化兒童醫療照顧計畫，並且推動幼兒專責醫師制度，同時還會為0到6歲的幼兒額外匡列健保新台幣249億元的額度。總統並宣布將在衛福部下新設兒童及家庭署。總統：『(原音)我在這裡向您報告，也向各位宣布，未來衛福部將成立兒童及社會家庭署，兒童及家庭署，就有一個兒童的專責單位來照顧兒童，我剛講的那部分是醫療服務部分，現在是行政院衛福部組織裡會有兒童及家庭署，來照顧兒童身心健康發展。』

賴總統也十分關心醫事人員的待遇，他認為醫院也可以來推動不同工不同酬的健保支付制度，這樣內外婦兒急重症等科別才能找到足夠人才投入。總統還提醒明年春節有九天連假，請衛服部現在就可以跟各縣市衛生局討論準備，因應春節急診壅塞情況。總統更宣布，明年春節期間的住院診察費、護理費和調劑費都加成百分百，讓民眾在春節也可以獲得基層醫療服務，不用小病就衝大醫院。

而對於兒童及家庭署，衛福部長石崇良表示，衛福部先前就按照總統指示，新成立的兒童家庭署會整合兒童健康促進、預防保健還有福利跟保護以及早療等業務，連同衛福部的二次組改，預計在年底前提出修法草案，希望立法院明年第一會期可以通過。至於解決急診壅塞問題，石崇良也表示，衛福部有十大策略因應，同時希望明年春節在住院和急診的加成給付，讓醫護人員辛勞工作得到合理的報酬。(編輯：沈鎮江)