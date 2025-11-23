打造健康永續！里山生活市集11/23熱鬧登場 綠色保育百攤農友齊聚

今23日，於台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」，綠色保育15週年慶暨社區林業成果展。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】林業及自然保育署臺中分署今（23）日在臺中市文心森林公園盛大舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展。今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，一開幕民眾即熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」三生共榮、與自然和諧共生的新生活態度。

林業保育署臺中分署表示，里山生活市集自108年舉辦至今，已邁入第七年，並累積吸引超過2.7萬人次參與。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今年市集以「田裡有腳印」為主題，與社團法人慈心有機農業發展基金會攜手合作，共有100個單位參與，創下歷年新高。現場規劃七大展區，除了來自林業保育署臺中分署輔導的里山標章及友善石虎農作標章農友，更有40攤綠色保育標章農友共襄盛舉，攤位上琳瑯滿目的友善產品，從標章稻米、甜柿、葉菜類，到以綠保食材製作的熟食蔬食點心、生吐司、茶葉與多樣加工品，吸引民眾駐足選購，用「吃」的選擇實踐對土地的善意與健康永續的生活理念。

現場規劃七大展區，有40攤綠色保育標章農友共襄盛舉。（圖/記者廖妙茜拍攝）

這次市集結合綠色保育標章及社區林業成果展，邀請荒野保護協會、台灣石虎保育協會、臺中區農業改良場、生物多樣性研究所等NGO團體及機關參與，推廣野生動物保育、iNaturalist愛自然平台…等環境教育理念。其中，臺中區農業改良場近年與臺中分署合作推動泰雅族傳統作物栽培試驗與友善農業，本次特別展現協助山村農友的成果。

市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，展現對生態農業模式的支持。（圖/記者廖妙茜拍攝）

市集更推出里山券加值兌換、滿額 DIY 與集章好禮，鼓勵以實際消費支持農友的友善耕作，守護石虎、穿山甲、食蛇龜等珍稀物種的棲地。最受歡迎的「苧你幸福手鍊」、「泰雅織帶鑰匙圈」DIY 手作、闖關集章與樂團表演，讓民眾在輕鬆氛圍中走進里山價值、理解「共學與共好」的保育精神。現場人潮絡繹不絕，民眾紛紛自備購物袋與環保餐具，以行動響應綠色消費，體現對生態農業模式的支持。

里山生活市集七年來最大規模，百攤友善農友齊聚，綠色保育15週年打造三生共榮新生活。（圖/記者廖妙茜拍攝）

林業保育署臺中分署表示，里山生活市集自108年舉辦至今，已邁入第七年，並累積吸引超過2.7萬人次參與。這不只是一場市集，更是一座「里山共學教室」，透過每一次的交流與選購，民眾更能理解友善耕作的價值，同時給予農友更多的支持與肯定，使這份善意與關懷在土地上持續擴散。