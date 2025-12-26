打造健康體質，灃食良食脈動以食品科學解析代謝關鍵！

隨著現代人生活節奏加快、外食比例增加，「代謝力下降」逐漸成為全民關注的健康議題。灃食公益飲食文化教育基金會於12月21日舉辦「良食脈動」系列講座，以「打造健康體質」為核心，邀請營養師呂孟凡、台灣大學食品科技研究所特聘教授潘敏雄，以及中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝，從生活作息、飲食結構到日常飲品等面向，分享促進新陳代謝的科學觀點。

現場超過100位，線上超過150位關心代謝力的民眾，一同參與灃食良食脈動講座

良食脈動核心精神

灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕表示，「良食脈動」系列講座的核心精神，在於把食品科學與營養研究，轉化為大眾能理解、能運用的生活經驗，陪伴民眾在日常中逐步建立穩定而長久的健康飲食方式。她指出，在資訊快速流動的時代，灃食希望透過專業內容與真實生活情境的連結，讓健康不再停留在知識層次，而能自然融入生活之中。

灃食教育基金會林芳燕董事長暨執行長，闡述良食脈動講座核心精神

體質養成！呂孟凡營養師建議用吃與動啟動代謝力

營養師呂孟凡指出，基礎代謝率（BMR）約佔人體每日能量消耗的 60–70%，雖然會受到年齡與性別影響，但仍可透過飲食與運動加以優化。想維持良好的代謝力，應從生活作息、運動與飲食著手。在作息上，確保每天 7–9 小時的充足睡眠，並盡量固定起床與就寢時間以穩定生理時鐘。

在運動方面，重點放在建立肌肉，因為肌肉是身體的「熱量發電機」，消耗熱量的能力遠高於脂肪，因此除了有氧運動，也應結合阻力訓練。

在飲食上則切忌節食，三餐均衡攝取六大類食物，並確保足夠的優質蛋白質以支持肌肉生長，同時補充足夠的水分與膳食纖維，有助於穩定血糖並維持腸道健康。

呂孟凡營養師分享國人最常見的代謝力問題，呼籲國人重視動與吃議題

新陳代謝關鍵！潘敏雄教授呼籲攝取彩虹飲食，補充豐富植化素

台大食品科技研究所特聘教授潘敏雄分享，自然界中最豐富且多元的營養素之一便是「植化素」，並建議民眾的飲食應像彩虹般繽紛，透過攝取不同顏色的蔬果來獲得多樣化的植化素。

植化素是植物為了自我防禦所產生的化學物質，潘教授強調，實踐關鍵在於「顏色均衡」，才能形成更完整的防護網，例如紅色食物富含茄紅素、紫色含花青素、黃色含薑黃素與類胡蘿蔔素、白色則含硫化合物與酚酸等，每天餐盤中至少攝取 3–5 種不同顏色的蔬果，有助於維持良好的代謝力。

同時他也澄清，顏色越深不代表植化素含量一定越高，顏色僅能反映植化素的種類，真正的重點在於攝取多樣「不同顏色」的蔬果，而非只偏好深色蔬果。

潘敏雄教授建議要多吃五色蔬果，從飲食補充植化素，提升代謝力

幫咖啡平反，周志輝教授教你喝咖啡補充綠原酸，加速代謝力

中興大學食品暨應用生物科技學系周志輝教授以國人最常飲用的「咖啡」為例，分享促進代謝的科學實證，指出咖啡不僅是提神飲品，更是代謝的好幫手。

研究發現，飯後飲用咖啡有助於抑制碳水化合物與脂肪的吸收，並促進醣類與脂肪在體內的代謝，進而調節整體代謝力。其中關鍵成分「綠原酸」已被多項研究證實具有提升抗氧化力、調控血糖、保護心血管、抗老化，以及保護肝臟、腎臟與神經系統等多重功效，能促進體內循環與代謝。

周教授也提醒，咖啡中的綠原酸含量與烘焙程度有關，烘焙越深含量越低，若想攝取更多綠原酸，可選擇淺焙咖啡豆，並避免添加糖與奶精，才能真正喝出咖啡對代謝的益處。

周志輝教授為咖啡平反，從咖啡可獲得綠園酸與多種植化素，提升代謝力

穩定的生活作息與良好的飲食結構，是維持代謝健康的基礎

在會後的專家交流中，三位講師一致認為，穩定的生活作息與良好的飲食結構，是維持代謝健康的基礎。

會後三位講師與林芳燕執行長的與談，一起分享代謝力的重要性 林芳燕表示，灃食長期與食品科學、食品營養及相關領域學者合作，逐步建構「灃食智庫」，作為推動飲食教育的重要後盾。未來也將持續串連產官學專業力量，整合研究、政策與生活實務觀點，讓科學知識能真正走進家庭與校園。

為持續推廣飲食教育與健康知識，灃食也邀請民眾加入灃食官方LINE帳號

