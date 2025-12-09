打造優質車泊點 議員爭取水電優化拚觀光

▲議員謝志忠舉辦一場別開生面的「早餐會勘」，為后里環保公園成為全台最友善的車宿基地(圖／謝志忠提供2025.12.9)

[NOWnews今日新聞] 不想搭帳棚也能享受戶外樂趣！台中后里環保公園近年來成為車泊族的熱門據點。為了讓這裡成為全台最友善的車宿基地，市議員謝志忠今（9）日舉辦了一場別開生面的「早餐會勘」，端出后里地道的炒麵、豬血湯與豐原橘子，邀請全台車友與建設局官員一邊品嚐美食，一邊替公園設施「把脈」。

謝志忠表示，后里環保公園位於后里與豐原交界，交通南來北往相當便利，腹地廣大且環境優美。自2018年爭取設置車泊專區以來，每逢假日一位難求，吸引大量旅客駐足，是極具潛力的觀光據點。然而，隨著使用人數增加，現有設施已顯不足。

現場聚集了來自台北、新竹、桃園及台中在地的資深車友。車友張添財表示，后里環保公園先天條件極佳，若能改善夜間照明、優化廁所動線及增加安全設備，絕對有實力成為全台灣第一名的車泊專區。此外，車友們也建議市府適度修正管理辦法，例如在不影響他人的前提下，開放車邊帳落地使用，讓休憩體驗更完善。

謝志忠指出，車泊旅遊能有效帶動周邊觀光效益，透過設施升級，能吸引更多旅客停留，進而探索后里與豐原的在地美食與文化。建設局現場也允諾將進行改善，未來后里環保公園可望變身為設施完善、管理友善的示範營區，歡迎全台民眾開著車來台中，體驗說走就走的旅行樂趣。

