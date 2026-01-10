打造元長「行政、健康雙中心」 劉建國邀卓揆、運動部長視察爭取1.2億運動館

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣元長鄉新公所啟用滿一週年，立委劉建國今（10日）特別邀請行政院長卓榮泰與運動部長李洋到場視察，檢視行政中心運作成果，同時爭取支持李明明鄉長提出的「樂活運動館」計畫，預計投入1.2億元，將舊公所轉型為導入「運動處方」的健康樞紐，打造行政與健康並重的雙中心，滿足高齡化鄉鎮長輩需求。

劉建國今邀卓榮泰、李洋視察元長新公所，檢驗行政中心成效。(記者廖承恩拍攝)

劉建國指出，元長舊公所使用逾五十年，耐震能力不足，為保障鄉親與公務同仁安全，他積極向中央爭取資源，成功取得內政部前瞻計畫約1億620萬元補助，讓新行政中心順利誕生。如今啟用滿一年，新公所不僅兌現安全承諾，更成為地方建設新里程碑，象徵元長邁向現代化行政管理。

針對閒置的舊公所，李明明鄉長提出具前瞻性的「樂活運動館」規劃。劉建國表示，元長為高齡化鄉鎮，長輩健康需求迫切，因此多次向行政院爭取資源，今天終於邀請卓榮泰院長及奧運金牌出身的李洋部長實地視察，並獲中央支持。運動館總經費1.2億元，將成為專為長輩打造的健康中心。

邀請卓榮泰院長與奧運金牌李洋部長視察，1.2億樂活運動館獲中央支持。(記者廖承恩翻攝)

「樂活運動館」將以三大特色落實健康願景：首先導入科學化「運動處方」，依長輩身體狀況設計專屬運動計畫，精準預防衰弱；其次結合醫療資源，串連虎尾「高齡醫學暨健康福祉研究中心」，提供在地健康安老服務；第三打造全齡共享空間，內設羽球、籃球、桌球與韻律教室，讓長輩、青壯年及兒少三代共用。

視察過程中，劉建國也向鄉親說明中央總預算與財劃法的重要性，強調老農津貼與農民儲金的增加需依賴總預算順利通過，行政院已有支持共識。他呼籲支持政院版本的財劃法，指出針對農業縣及高齡地區加權分配，才能縮短城鄉差距，避免在野版本讓貧困鄉鎮資源更少。

李明明鄉長提出前瞻性規劃，將閒置舊公所打造為樂活運動館。(記者廖承恩翻攝)

劉建國最後表示，元長新公所落成是中央與地方合作的最佳實證。他感謝李明明鄉長展現執行力，積極規劃運動館照顧長輩，並承諾將持續推動運動館早日動工，讓長輩透過運動處方健康老化，也讓遊子安心無後顧之憂，實現元長「行政、健康雙中心」的願景。