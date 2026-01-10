打造元長「行政、健康」雙中心！劉建國爭取1.2億建置樂活運動館

▲立委劉建國邀卓榮泰院長、運動部長李洋視察，元長鄉並爭取1.2億建置樂活運動館。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣元長鄉新公所啟用屆滿一週年，為進一步拼起在地長照與健康的最後一塊拼圖，立法委員劉建國今（10）日特別邀請行政院長卓榮泰、運動部長李洋親赴元長鄉視察。除了檢視行政中心啟用週年的服務成果，劉建國更當面向院長與李洋部長爭取支持由李明明鄉長提出的「樂活運動館」計畫，預計投入新台幣1.2億元，將舊公所原址轉型為導入「運動處方」的健康樞紐，落實元長鄉「雙中心」的發展願景。

舊公所華麗轉身 兌現安全承諾

劉建國表示，過去元長鄉舊公所使用了五十多年，耐震能力不足，為了給鄉親與公務同仁一個安全的洽公環境，他與前立委蘇治芬積極在中央奔走，並體恤地方財政困難，成功向內政部（前瞻計畫）爭取到約1億620萬餘元的補助，讓新行政中心順利誕生。如今新公所啟用滿一週年，不僅兌現了安全的承諾，更開啟了元長建設的新篇章。

廣告 廣告

▲立委劉建國當面向卓榮泰院長與李洋部長爭取支持由李明明鄉長提出的「樂活運動館」計畫，預計投入新台幣1.2億元。（記者劉春生攝）

力拼1.2億樂活運動館 導入「運動處方」照顧長輩

隨著行政中心落成，針對閒置的舊公所原址，元長鄉長李明明提出具前瞻性的「樂活運動館」規劃。劉建國指出，元長鄉是高齡化比例極高的鄉鎮，為了讓長輩能健康老化，他曾三度協助向行政院送件爭取，今日終於邀請到卓榮泰院長與奧運金牌出身的李洋部長實地視察並獲得支持。

劉建國強調，未來的「樂活運動館」總經費預計達一.二億元，將具備三大核心特色，其中最關鍵的是導入**「運動處方」**概念：科學化運動處方： 不同於傳統體育館，將導入專業的「運動處方」，針對長輩的身體狀況設計專屬運動計畫，讓長輩動得安全、有效，精準預防衰弱。

醫養結合： 計畫串連位於虎尾的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，導入專業醫療資源，落實「在地健康安老」目標。

全齡共享空間： 內部規劃羽球、籃球、桌球室與韻律教室，打造讓長輩、青壯年及兒少三代都能共同使用的活動場域。

▲奧運金牌出身的李洋部長受到立委劉建國邀請實地視察並全力支持建置樂活運動館。（記者劉春生攝）

籲請支持總預算與政院版財劃法 捍衛農鄉權益

視察過程中，劉建國也向鄉親說明中央總預算的重要性。他直言，鄉親最關心的老農津貼調整與農民儲金，行政院已有共識支持提高財源，但前提是總預算案必須順利審查通過，「否則一塊錢都沒辦法增加」。

此外，針對近期的財劃法修法爭議，劉建國也公開呼籲鄉親支持行政院版本。他指出，只有針對農業縣、老年人口比例高的地區進行「加權分配」，才能真正縮短城鄉差距，幫助像元長這樣的財政貧瘠鄉鎮；若依照在野黨版本，恐加劇資源分配不均，讓貧者越貧。

中央地方一條心 減輕遊子負擔

劉建國最後強調，元長新公所的落成是中央支持地方建設的最佳實證。感謝李明明鄉長展現強大的執行力，積極規劃運動館以照顧鄉內長輩。未來他將持續與李鄉長攜手努力，促使運動館早日動工，讓在地的長輩透過運動處方活得健康，也讓在外打拚的晚輩能無後顧之憂。