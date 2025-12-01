打造兒童安全環境 從居家自我檢核開始

臺北市一一三年死因統計，事故傷害位居臺北市嬰兒主要死亡原因第三位，根據臺北市一一二年及一一三年六歲以下兒童死亡原因回溯分析，有十八案與睡眠安全及墜（跌）落相關，以三歲以下幼兒佔多數且發生在「家」中，因父母或主要照顧者缺乏正確知識導致意外發生。臺北市政府衛生局呼籲，善用居家安全環境檢核表，自我檢視了解家中潛藏危險，打造兒童安心成長的環境。

臺北市政府衛生局提醒，在日常生活意想不到之處隱藏著危險，而「家」是兒童最常活動的空間，同時也是意外發生頻率高的場所。

臺北市政府衛生局黃建華局長表示，衛生局自一一三年起與國立臺灣師範大學攜手合作，辦理兒童事故傷害防制宣導與教育訓練，涵蓋居家環境、日常照護到外出安全議題；此外，也編制兒童事故傷害防制小書及摺頁、睡眠安全與燒燙傷防制宣導素材、居家安全桌遊等，強化家長、照顧者、教保人員、托育人員等安全知能，提升其對事故傷害預防及應變能力。

國立臺灣師範大學衛教系吳文琪副教授指出，參與活動民眾中有四成對於居家安全認知不足，尤其跌倒是兒童在家中最常見的傷害，因為好奇喜歡探索環境，容易攀爬椅子、傢俱而不慎跌落。鼓勵民眾善用「居家安全環境檢核表」，從臥室、廚房與浴室、客廳、陽台、門窗、物品收納、預防緊急事故設備等七大面向進行檢視，可預防兒童跌落、燒燙傷、誤食等潛在危險發生。

兒童居家安全意識應從小培養，衛生局製作「安適寶貝樂居家」互動式桌遊教材，採遊戲化學習形式，將居家環境以顏色劃分為五大區域（客廳、廚房、浴室、臥室及樓梯），運用圖卡引導兒童辨識不同場域及情境中潛在危險（如：在沙發上彈跳而跌落、自己去碰插頭、為拿取物品而攀爬櫃子跌倒），透過互動分享、動作挑戰及獎勵提升趣味性與學習動機。可提供幼兒園、教保人員及家長使用，讓兒童在互動學習中提升緊覺性，並從小培養正確安全行為。