打造全台唯一：醫美 × 生醫 × 中醫的三角健康美學新紀元 君綺中醫正式啟動，引領台灣全人健康管理新時代

君綺醫美與麗彤生醫集團今日正式宣布成立全新品牌「君綺中醫」。此次發表會由集團創辦人兼董事長張麗綺親自揭示品牌藍圖，宣告全台首創結合醫美、生醫與中醫的三角健康美學系統正式啟動。此創新模式以「全人健康 × 長效美麗」為核心精神，整合 AI 科技、科學營養及中醫體質調理，打造跨域融合的健康美學生態系，象徵台灣健康服務產業正式邁向新的里程碑。

張麗綺董事長指出，近年醫美市場蓬勃發展，但許多顧客雖能快速變美，卻因壓力、睡眠障礙、代謝異常與體質失衡等問題，導致療程效果缺乏長期維持性。她在服務數十萬名顧客後深刻感受到，外在改善固然重要，但真正長久的美麗，必須建立在良好的健康基礎之上。她表示：「醫美能讓人快速變美，但真正能讓效果長效維持的，是體內的穩定與平衡。美麗，其實是健康的自然結果。」

廣告 廣告

正因如此，君綺決定以全新品牌「君綺中醫」作為整合起點，串連外在醫美的專業技術、麗彤生醫的科學營養，以及中醫體質調理的深厚底蘊，打造全台唯一以「體內 × 內在 × 外在」為核心的三角健康美學系統。透過這套整合流程，消費者不僅能變美，更能在調整體質、提升能量後獲得更自然、更持久的效果，讓美麗不再只是片段，而是可循環的生活狀態。

此次成立的君綺中醫將專注於五大健康領域，包含睡眠、壓力、腸胃與氣血循環等體質調理；安全有效的代謝與體重管理；專為女性設計的經期、荷爾蒙與產後照護；上班族與高壓族群的亞健康改善；以及醫美術前術後調理，協助提升恢復速度、降低不適並強化療效。張董事長強調，這不只是開一間中醫診所，而是希望打造一個「人人都能走進來的健康入口」，從學生、上班族、媽媽族到銀髮族，都能以合理方式調整體質，再搭配醫美與科學營養，達成長效而自然的美麗循環。

君綺中醫同時導入 AI 健康檢測與大數據分析技術，協助中醫師快速掌握個人體質，包括睡眠質量、壓力指數、代謝狀況與慢性風險等，讓體質辨證更加精準。透過科技量測、中醫診斷與醫美經驗的交叉整合，君綺打造出全台最完整、最具前瞻性的健康美學服務鏈，形成醫美業界前所未有的「科技 × 中醫 × 醫美」三重整合系統。

值得一提的是，君綺集團亦在同日宣布啟動「幸福企業計畫」，以「健康是企業最長遠的投資」為理念，為企業導入 AI 健康檢測、中醫體質調理、壓力與睡眠管理方案等服務，協助企業打造以員工健康為核心的永續文化。此計畫目前已與多家知名企業合作，透過健康趨勢分析、講座與專屬調理方案，獲得員工與主管一致好評。為協助企業更全面提升職場福祉，君綺也將推出「幸福企業指數」，成為評估企業健康文化的重要工具。

張麗綺董事長表示：「企業的幸福，不在於營收有多少，而在於員工能否健康地長久發光。君綺希望用中醫的智慧與 AI 的力量，讓每一個職場都能成為身心安穩的所在。」她也強調，君綺的使命從不只是讓人變漂亮，而是希望讓每個人都能同時擁有健康、自信與力量。

隨著君綺中醫正式啟動，君綺醫美、麗彤生醫與君綺中醫三大品牌將全面整合，形成台灣最完整的健康美學生態系統。從體質到外在、從健康到美麗，君綺將以更全面、更具深度的服務，陪伴台灣邁向更健康、更長效的美麗未來。

以上訊息由君綺醫美提供