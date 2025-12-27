打造全家歡樂盛會 祈福RUN林口 4千人熱烈響應

《圖說》第三屆路跑「2025祈福RUN林口」開跑。〈林口區公公所提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】風雨無阻！第三屆「祈福RUN林口」路跑活動今〈27〉日開跑，活動現場吸引近4千人參與，活動結合在地店家美食、林口特色景點介紹，讓參賽者充分享受林口的多元魅力，為此活動不只跑的健康也添上在地文化氛圍。今天總共26家團報單位，林口公所為每組單位準備兩頂休息帳篷，讓各位跑者感到賓至如歸，起跑順利。

《圖說》鄭淑敏區長感謝大家熱情支持林口路跑活動。〈林口區公公所提供〉

林口區長鄭淑敏表示，今年路跑名額較去年增加近1倍，但開放報名不到2小時即秒殺額滿，顯示市民的熱情與期待。今年10K競賽組「即時記錄-樂活快剪影音」抓住參賽者榮耀瞬間、視障按摩攤位「Fun鬆刻棧」讓跑者賽後舒緩，趣味性十足的親子解迷闖關，讓大小朋友動身動腦，期盼這場跑步之旅讓所有參賽者皆能留下豐富回憶！

《圖說》跑者在冬季中仍然熱情開跑，每位跑者都是「防水材質」。〈林口區公公所提供〉

她說，在政府政策和大型建設帶動下，打造新北國際AI＋智慧園區，而隨著產業聚落成形，人口迅速增加，市府也加速推動道路工程計畫紓解交通問題，如林口匝道增設、105市道新闢及林口輕軌等建設，讓林口成為生活機能完善及新北最年輕的城鎮。

《圖說》熱血母女檔阻力戰2025祈福路跑。〈林口區公公所提供〉

鄭淑敏指出，2025祈福RUN林口結合運動、趣味及在地信仰文化，打造全家共享的歡樂盛會，從緊張刺激的10公里競賽，輕鬆愜意的5公里休閒組，再到親子互動的解謎闖關，今年冬天用大家的熱情一起溫暖整個歲末時光，製造一個全家(員)共享的幸福社區氛圍，讓來自各地的好朋友一起齊聚林口。

《圖說》各個熱血的團隊熱烈參與，共計26組報名參加。〈林口區公公所提供〉

共同主辦的竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，此次路跑將運動與宗教文化巧妙結合，讓參與者體驗獨特的宗教文化。每位參賽者皆可獲得竹林山觀音寺活動專屬「祈福御守」，象徵延續一整年的健康與祝福。

《圖說》2025祈福路跑總共7個補給站，內容超在地超彭湃。〈林口區公公所提供〉

竹林山觀音寺殿前廣場上滿滿的民眾排隊報到合照、歡笑連連，連續參加3屆的梁小姐說：「很開心林口有舉辦自己的路跑活動，林口是個健康又年輕的城市，每年年中我們夥伴就會注意報名訊息，絕對不會漏掉！這次活動的斗篷、衣保袋品質很棒，報名費的CP值超級高！」