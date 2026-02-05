打造全民運動城市 多元體育活動陸續登場

持續推動全民運動風氣，並深化城市運動品牌，基隆市政府2026年規劃一系列精彩豐富體育活動，3月至10月月月有亮點，涵蓋競技體育、全民運動、身心障礙運動及海洋運動等面向，展現基隆「海洋運動城市」的獨特魅力，教育處邀請市民朋友及全國民眾一起參與、感受運動帶來的活力與感動。

教育處表示，年度活動於3月世界棒球經典大賽熱鬧揭開序幕！市府將在國門廣場辦理賽事直播派對，邀請市民齊聚，為中華隊加油，凝聚城市棒球熱情。當月並將接續舉辦第23屆SBL暨第21屆WSBL超級籃球聯賽。

此外，在全民運動推廣方面，市府定3月至6月持續辦理全國新住民健行暨嘉年華，以及「七區健走」系列活動，規劃結合各行政區在地特色的健走路線與多元文化交流，鼓勵市民走出戶外、培養規律運動習慣，同時促進社區交流與健康生活。

5月至7月期間，市府持續推動海洋運動發展，打造夏季海洋城市不可缺少的動感亮點，規劃多元水域運動訓練課程，並於5月間，推出親子龍舟趣味競賽；7月接力登場夏季向舟遊及海陸親子趣味運動會，邀請市民一起親近海洋、清涼一夏，盡情享受充滿活力的親水休閒體驗。

教育處指出，6月是年度重點運動月，將舉辦基隆市運動會，並推出全國唯一在開放海域辦理的外木山長泳活動，以及全國唯一在海上舉行的基隆端午龍舟賽，9月登場的是基隆城市馬拉松及全國活力健康舞錦標賽，並結合SUP競速賽暨海洋運動嘉年華，打造兼具運動、休閒與觀光特色的海洋運動盛典，10月則由全國柔力球錦標賽與身心障礙綜合運動會為年度體育盛事畫下精彩句點。

市長謝國樑表示，市府持續以市民健康為核心，結合基隆山海城市特色，逐步打造完善且多元的運動環境。透過整年度系統性體育活動規劃，讓不同年齡層與族群都能找到適合參與的運動方式，期盼運動不僅成為市民生活的一部分，也吸引更多民眾因運動走進基隆，感受城市的活力與魅力。

教育處指出，2026年體育活動以「全民參與·海洋特色」為核心，相關活動資訊將陸續公布於基隆市政府教育處，以及「運動i台灣」官方平台，歡迎市民朋友踴躍參與，共同打造健康、有活力的運動城市。