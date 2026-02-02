打造全民運動環境 運動部補助臺中市烏日區全民運動館完工

臺中市烏日區全民運動館。（圖／取自運動部網站）

運動部今（2）日表示，持續攜手各縣市打造全民運動環境，臺中市烏日區全民運動館於115年1月9日竣工並進行驗收，預計將於下半年正式啟用營運，將提供臺中市烏日區及鄰近地區民安心使用的多功能運動館。

運動部指出，近年來健康意識抬頭，國民運動風氣也日漸興盛，為保障全體國民平等享有便利、安全友善的運動場館及設施，運動部（前教育部體育署）於110年起即推動「前瞻基礎建設計畫－充實全民運動環境計畫」，編列預算協助各縣市政府興建20座全民運動館分布全國各地，讓民眾無需顧慮天氣，無論晴雨都能享有安全舒適的運動空間。

運動部續指，烏日全民運動館由運動部補助新臺幣1億元，與臺中市政府攜手興建完成，打造地上三層及戶外運動之全齡運動空間，不但著重於成人運動設施，更納入兒童、青少年運動需求，運動館內主要設置兒童運動中心、新型態健身房、綜合多功能球場、全齡體能訓練場、瑜珈韻律教室等多項設施設備，館內採全齡化設計，更結合環狀熱身跑道，從兒童到銀髮族都能共同享受運動樂趣，打造適合全家人一起運動的宜動場館。

運動部表示，全民運動館的價值不只是「有地方運動」，而是用公共資源投資全民健康、社會凝聚與國家未來。烏日區全民運動館完工並即將於115年下半年正式投入營運，不僅是一個新的運動空間，更是城市運動網絡的重要里程碑，亦將成為烏日區及鄰近地區民眾日常運動、社交與休閒的重要場所。

