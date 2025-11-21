打造全球唯一「Taiwan Deeptech AI」專場 桃市府率新創團隊登矽谷峰會





推動台灣新創與國際市場接軌，桃園市政府11月間再度跨出台灣邁向全球舞台，率領亞洲深科技新創團隊前往美國矽谷 Plug and Play（PnP）總部，參與全球年度指標性創新盛會「Silicon Valley November Summit 2025」。此次活動匯聚來自世界各地超過 3,500 位企業家、投資人與科技領袖，為台灣新創提供重要曝光與國際合作機會。

今年桃園市政府以經濟發展局、青年事務局為主力，攜手六家深科技與 AI 新創組成代表團，不僅參與展演與交流，更在大會主舞台打造全球唯一的城市專場「Taiwan Deeptech AI Showcase」，成為本屆峰會的亮點之一。專場於11/18下午登場，吸引國際企業與創投高度關注，展現台灣在 AI、智慧製造、醫療科技與數位紡織等領域的創新能量。



桃園市政府於高峰會專屬展攤，讓世界看見台灣。





雖然桃園市長張善政未能親臨現場，但仍透過事前錄製的影片，向全球產業人士介紹桃園創新環境與國際合作願景。張善政強調，桃園不僅是台灣重要的科技與製造樞紐，更致力建構完整的新創生態系，並誠摯邀請全球企業與創投與桃園共同打造創新基地。

現場由亞洲矽谷專案辦公室主任胡慧珠代表登台致詞，並以張善政市長影片作為引言，展現桃園市政府推動深科技國際化的決心。胡慧珠表示，此次登上 Silicon Valley November Summit 的舞台，是亞洲深科技新創直接向全球市場發聲的最佳時機，市府也將持續協助團隊加速與國際資源鏈結。

Taiwan Deeptech & AI Showcase活動現場。

本次參與峰會的六家新創團隊皆具備高度技術含量，橫跨多項關鍵產業領域，包括：Holon Robotics（智慧製造機器人 OS）、Lexi（多型 AI Agent 平台）、NunoX（AI 紡織數位孿生）、Tenfold AI（法律智慧代理人）、Anivance 久浪智醫（AI＋器官晶片技術）以及 JenJan（智慧倉儲 WaaS 平台）。各團隊在專場中展示核心技術與國際化產品策略，獲多家海外企業與創投關注，開啟後續合作洽談。

經發局主任秘書簡偉崙指出，Plug and Play 進駐桃園後，不僅帶來矽谷最具影響力的加速器模式，更有效整合深科技產業鏈，提升新創接觸國際市場的速度與深度。他強調，此次參與峰會的核心目標包括「技術切入全球供應鏈」、「協助具潛力團隊取得國際資金」及「推動桃園產業鏈國際化」，三大方向皆在此次活動中展現初步成果。

Holon Robotics高峰會簡報。

簡偉崙表示，透過此次國際曝光，許多新創已獲得跨領域團隊的寶貴回饋與合作邀請，更吸引多家國際創投主動接觸，有助於台灣深科技在全球市場建立更明確定位。

桃園市政府表示，未來將持續與 Plug and Play 深化合作，協助新創進行國際布局，打造更完整且具韌性的深科技生態系，讓桃園成為亞太智慧科技創新重鎮的願景持續向前推進。

Anivance久浪智醫高峰會簡報。

