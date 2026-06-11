打造全齡健康照護基地 門諾健管大樓落成啟用

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門諾健管大樓啟用

歷經十多年籌備，門諾醫院健康管理大樓今（11）日正式啟用，這棟地下二層、地上五層的大樓，從初生到高齡，將提供預防保健、兒童發展、復健醫療及高齡照護，象徵門諾醫療服務從疾病治療走向健康促進，建構更完整的全齡照護網絡。

從初生到高齡，門諾醫院總院院長莊永鑣醫師指出，健管大樓以智慧健康建築為理念，提供早療、復健、洗腎、產後護理及健檢等服務，照顧對象涵蓋嬰幼兒至高齡長者，打造完整的全齡健康照護體系。

自2015年開始規劃的健管大樓，歷經十多年籌備，耗資達新臺幣8億元，終於正式啟用，莊院長說，接下來，門諾醫院也將開啟「危老大樓」拆除重建工程，仁愛樓與信實樓，預計今（115）年年底拆除，未來會新建綜合性大樓，提供更安全的醫療空間。

門諾醫院表示，健管大樓包括整合健康檢查中心、兒童發展聯合評估中心、居家早療、復健治療、吞嚥照護、矯具義肢中心、血液透析中心及產後護理之家等，而在舊院區兩棟大樓拆除期間，各項醫療服務也不會受到影響。