打造全齡共享友善空間 中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心電梯啟用

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《圖說》中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心電梯啟用。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心啟用至今已逾36年，由於建物興建時未設置電梯，長輩及行動不便者上下樓層相當不便，市府斥資500萬元增設無障礙電梯，12日舉行完工啟用典禮，營造更友善無礙的公共活動場域。

民政局長吳世瑋指出，福安里兒童暨老人活動中心自民國78年啟用以來，長年服務福雅、福安、福林、福瑞及福聯等5里居民，是地方凝聚情感的重要場域。過去因缺乏電梯，長輩參與課程或社區活動常需辛苦上下樓，行動不便者也較受限制，此次於活動中心右側新建2層樓鋼筋混凝土昇降機空間，並設置10人座無障礙電梯，讓居民進出更安全便利，也讓每一次相聚更加輕鬆安心，打造全齡共享的友善空間。

西屯區長鄭錫禧表示，福雅、福安、福林、福瑞及福聯等5里人口逾3萬人，近年里鄰活動日益多元，福安里兒童暨老人活動中心場地使用需求持續增加。此次市府斥資500萬元於活動中心右側增設電梯，將有效提升民眾參與各項活動的便利性，未來公所也將持續整合地方資源，貼近居民需求，推動更多元的社區福利服務，促進地方發展並凝聚居民向心力。