打造全齡友善環境 中市都發局修正坐式及蹲式男女廁間比例基準 落實性別平權

打造無障礙環境，提升坐蹲廁間設置比例，都發局修正「台中市政府所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為提升台中市公有建築物廁所環境品質及落實性別平權，市府於110年訂定「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」，規範新建公有建築物男女廁間、坐式及蹲式廁間比例，及設置性別友善廁所。都發局表示，為打造全齡友善的使用空間，今年特別修正該基準，提升坐蹲廁間設置比例，期望坐式馬桶比例增加，能提供市民安心、貼心且更具便利性的如廁環境。

都發局說明，隨著台灣邁入高齡化社會，坐式馬桶因其便利性與舒適度，已逐漸成為主流。相較於蹲式馬桶，坐式馬桶對長者、孕婦、幼童及行動不便者更為安全，能降低跌倒或使用不便的風險；同時在長時間使用時，亦能減少身體負擔，讓如廁過程更輕鬆。另在清潔維護上，坐式馬桶更符合現代衛生習慣，亦可搭配智慧馬桶或免治設備，提升公共建築物的整體服務品質。

市府為打造全齡友善的使用空間，特別修正基準，將原先坐蹲廁間比例 2:3，大幅調整為 4:1，並於今年9月1日正式發布實施，成為全國首例。除了新建廁所的設置規範外，針對既有建築物，市府亦明定由管理機關自行訂定改善計畫，逐年執行調整，以提供市民安心、貼心且更具便利性的如廁環境。

都發局表示，此次修正不僅回應高齡社會需求，更兼顧性別平權與公共衛生，未來也將持續推動相關改善措施，營造更友善、更貼心的公共環境。