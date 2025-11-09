打造全齡客語沉浸系統 屏縣秀成果

透過闖關遊戲小朋友們大聲說客語，表現精彩。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣客家人口比例為23.1%，客家人口為18.7萬，目前客家族群新世代已逐漸流失說客語能力，為傳承客語，屏東縣政府針對不同年齡層對象，從家庭、社會、學校等不同領域規劃推廣措施，全面性推動客語復振與發展，今(9)日於縣府大禮堂舉辦全齡客語沉浸系統成果展，以客家米食為主題，親子組隊挑戰客語關卡，氣氛熱烈。

屏東縣府客家事務處表示，縣府在學校推動客語沉浸教學，今年共有654位學童參與；為家庭舉辦的客話講故事與家庭親子系列課程，共有6500人次參與；在公部門推動各項活動、會議的舉辦使用客語並辦理客語認證班以增進客語提供服務的能力，共有39班783人參與；為提供客庄長輩客語貼心服務，也辦長照職場客語研習班，共6班81人參加，另在社區設置「伯公照護站」，舉辦客家文化活動吸引共2萬人次參與，還有626家商店提供客語服務，合力營造社區客語生活圈。

今日成果展並表揚10戶模範客語家庭，其中邱詩琪、葉凊瑞母子住在屏東市，仍不忘精進客語能力；擔任國小教師的邱詩琪說，她母親25歲時從中部嫁到屏縣客庄，從完全不會說客語到能流利表達，還成為她增進客語能力的最佳指導者，如今她和兒子葉凊瑞都已通過客語初級認證。

屏東縣府客家事務處長李明宗表示，感謝客語家庭以母語陪伴下一代成長，未來縣府將持續跨領域推動客語發展，深化在地客語傳承，讓客語在屏東深根、茁壯，成為世代共用的生活語言。

現場還展示長照職場客語教材、教具與線上教學影片，並呈現客話講故事志工透過生動繪本與唸謠演繹故事情節、客語老師將文化與科學等多元知識融入客語家庭課程中。

邱詩琪(左一)、葉凊瑞(左二)母子獲選模範客語家庭，邱詩琪的母親賴阿美(右二)是重要推手，同台接受客務處長李明宗(中)表揚。(記者羅欣貞攝)

萬巒鄉立幼兒園小朋友演出精彩的客家樂舞，贏得全場喝采。(記者羅欣貞攝)

屏縣舉辦全齡客語沉浸系統成果展。(記者羅欣貞攝)

