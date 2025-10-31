打造共好永續平台 「台中原農共同運銷直販所」揭牌

為推動原鄉部落產業升級，協助和平區原民小農以團結經濟提升農產價值與收益，台中市政府輔導成立「台中原農共同運銷合作社」，今（31）日於原流新創聚落設立「原農直販所」，正式揭牌啟用。開幕儀式由部落長者以傳統祈福儀式揭開序幕，並展售當季蔬果、特色農產及蔬果加工品，現場來自部落代表、合作社夥伴及各界嘉賓，皆共同見證原民產業邁向共榮的新篇章。（見圖）

台中市府原民會指出，部落產業升級計畫不僅現了市府對原鄉產業的重視，此次計畫透過與國立中興大學合作，導入學術研究、品牌輔導與產業創新資源，讓原民小農能在市場中展現競爭力。原民會強調，我們希望原鄉不只是被看見，而是能被支持、被理解，最終能以自己的力量實現永續發展與文化自信。

廣告 廣告

此次參與計畫的合作社夥伴也表示，直販所的設立對小農而言是一項重大轉捩點。過去小農常面臨銷售瓶頸，如今透過合作社整合資源，不僅能穩定收入，更能以公平交易模式創造互惠共享的產銷關係。他說：「我們希望這裡不只是賣產品的地方，而是讓更多人聽見土地的故事、感受部落的溫度，讓每一份農作都能被珍惜。」

執行計畫的國立中興大學教授賴慶明指出，此計畫歷時三年，從進到部落、找到問題、形成共識，一直到技術移轉、資源投入，不僅是在協助原民小農生產及銷售，更是帶動部落觀光旅遊發展，今年度導入電商服務後，從實體到網路，要部落產業真正升級。

原民會表示，「原農直販所」不只是單純的販售空間，更是一個促進生產者與消費者互動的「共學、共創、共好」平台。過去小農常受限於價格波動與市場通路困境，消費者則難以購得可溯源、有故事的農產品。直販所的成立，正是回應這些挑戰的具體行動。未來，直販所將成為一個「會呼吸的空間」，透過農事體驗、文化導覽與手作課程，邀請都市民眾走進部落，親身體驗在地農業智慧與生活美學，促進雙向理解與文化交流。

原民會強調，未來將持續與學術界、產業界及部落社群攜手合作，陪伴合作社成長，協助拓展品牌影響力與銷售通路，讓「台中原農合作社直販所」成為原鄉產業升級、文化共榮與社會永續的典範基地，為台中打造多元、共好、永續的幸福城市。