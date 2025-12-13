打造冬季最美花卉盛會 2025新竹茶花節浪漫開跑

茶花盛開，展現風姿綽約高貴優雅的魅力。





新竹市茶花節「覓覓茶花」產業文化活動，13日在新竹市茶花產銷班熱鬧開幕，由民富國小舞蹈班開場表演，宣告茶花花期將持續至明(115)年2月28日止，代理市長邱臣遠邀請市民朋友一起賞花、品花、買花，支持在地最有味道的農業，一起感受新竹冬日限定的美麗景致！

邱代理市長表示，市府為推廣在地農特產、穩定農民收入，持續與農會合作。每年舉辦荔枝節、好香米、茶花節等活動，並積極帶領米粉、摃丸等優質業者參與國內外食品展，讓國際看見新竹的好味道。此外，更持續推動各項農業補助，並擁有全國唯一的政策，只要是65歲以上領有老農津貼的農民，其農保、健保的自付款由市府全額負擔，展現對農民朋友的重視與感謝。

廣告 廣告

茶花季開幕。

產發處表示，冬季正值茶花盛放，是走訪市郊、親近農業旅遊的最佳時節。新竹市不僅是茶花的主要產區，更擁有超過1,600種品種，栽種面積約15公頃，產量佔全台3分之1，是新竹的驕傲。市府推廣茶花產業與休閒觀光連結，除了有茶花園親子闖關尋寶趣，過4關即可兌換茶花皂或園遊券外，園內也安排DIY體驗、互動體驗區、美拍花徑及親子寫生角落，讓民眾能在暖冬氛圍中，感受茶花園區的多層次魅力。

新竹市農會總幹事陳學立指出，茶花是新竹市農業特色品牌。今年活動結合公益行動，民眾只要憑11-12月3張紙本發票即可兌換80元園遊券一張，鼓勵大家在賞花之餘，也能捐發票做愛心。此外，還有茶花拓染帆布袋手作體驗，及小農市集、美食品嚐等精彩項目，現場特別邀請大小朋友喜愛的YOYO姐姐帶來活力演出，並準備限量茶花苗供民眾兌換，讓民眾將象徵富貴喜氣的茶花帶回家栽種，延續花節帶來的感動。





更多新聞推薦

● 韓國瑜婉拒國政茶敘 民眾黨籲賴清德：最有效方式就是政黨主席直接公開溝通對談