打造創意閱讀新體驗 2025喜閱節引領孩子探索多元文化

2025喜閱節暨閱讀嘉年華20日在新竹縣文化局圖書館及文化廣場熱鬧登場，結合閱讀、表演、闖關與市集，打造寓教於樂的創意閱讀新體驗，吸引許多親子共襄盛舉，一起走進閱讀的奇幻世界。新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科到場，他認為閱讀是累積知識的基礎，鼓勵全縣大小朋友都能享受閱讀的樂趣及美好。

文化廣場活動自上午10時登場，以「多元文化」為主軸，規劃主題趣味闖關活動，帶領民眾探索世界與臺灣多元文化樣貌，並揭開一段被遺忘的祕密──「幽靈書頁」，象徵被人類忽略卻默默守護文化記憶的角色。透過閱讀與互動體驗，引領大小朋友開啟一場從閱讀走向實踐的知識探尋之旅，感受閱讀的無限魅力。

活動內容相當豐富，包含哇哈哈劇團帶來的《書海奇緣》、《來自彩色村的信》，以及身聲劇場演出的《希望之翼》等閱讀劇場，深受親子喜愛；同時規劃喜閱節「趣味關卡」，完成闖關並集滿12點，即可兌換體驗券或拍拍印兌換券，數量有限，現場氣氛熱絡。

此外，上午亦舉行閱讀與終身學習表揚活動，邀請球星宋晟睿參加並頒發球芽基金獎學金、推動閱讀有功學校、公共圖書館借閱績優、終身學習及家庭教育績優團體、樂齡學習志工及兒童文學獲獎者等，感謝各界長期投入，共同為新竹縣閱讀教育扎根。

