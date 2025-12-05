打造勞工最強後盾 台中市勞工局推動律師陪同調解服務

為了讓勞工在面對勞資爭議時不再感到孤立無援，台中市勞工局推動「專業律師陪同調解」，讓勞工在爭議處理過程中更有底氣。（圖：律師諮詢服務 勞工局提供）

為了讓勞工在面對勞資爭議時不再感到孤立無援，台中市政府勞工局推動「專業律師陪同調解」服務，由具備勞動法專業背景的律師協助釐清案情、提供協商建議，並全程陪同出席調解會議，協助勞工在爭議處理過程中更有底氣、權益不打折。

勞工局統計到114年10月底，已受理3,551件調解案件，成功協助勞工爭取超過1億6,525萬元和解金，另有125人次獲得法律扶助，成效顯著。

勞工局局長林淑媛表示，從近年案件趨勢觀察，工資爭議與資遣問題最為常見，許多勞工因不熟悉法令，加上心理壓力及資訊不對等，常在協商時處於弱勢。為減輕勞工負擔，勞工局透過「律師陪同調解」機制評估案件，只要符合法律扶助資格，即由局方委請具實務經驗的律師介入協助。在調解前提供法令說明、釐清爭點，在調解當日更全程陪同，提供即時專業判斷，讓勞工的每一項權益都能被完整守護。

此外，為協助勞工在爭議發生前即掌握自身權益，勞工局也提供免費律師諮詢服務。民眾如有工資、資遣、休假等勞動問題，可於週一至週五上午9點到12點撥打諮詢專線（04-2217-7268），或於每週一至週五下午2點到5點，前往市府台灣大道新市政服務中心，利用面對面諮詢提前釐清疑問、避免爭議擴大。

勞工局強調，守護勞工是市府的重要責任，未來將持續強化勞動支持網絡，提供更全面且貼心的協助，讓面臨勞資爭議的市民都能獲得即時、可靠的保障。勞工或事業單位如有勞動法令相關問題，也歡迎致電台中市政府勞工局（04-2228-9111轉35100、35200）洽詢。（張文祿報導）