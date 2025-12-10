打造南台灣新地標 屏東火車站最快2030年完成都更

國營台灣鐵路公司今天(10日)攜手業者簽署「屏東火車站都市更新案」，最快2030年完成，屆時可望串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，翻轉整個屏東舊城區，成為南台灣的新地標。

台鐵公司董座鄭光遠10日在內政部次長董建宏、屏東縣副縣長黃國榮以及交通部路政及道安司長吳東凌的見證下，與達麗建設董事長謝志長簽署「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，成為南台灣結合TOD(Transit-Oriented Development，指都市發展隨著大眾運輸沿線開發)場站開發的指標性住商特區。

董建宏致詞時，肯定此案符合賴清德總統希望藉由公辦都更，讓所有利益與全民共享的目標，不僅可以翻轉舊城區的老房，還可提升民眾的生活品質，同時促進地方的繁榮與發展，並且藉此逐步達成2050淨零低碳的願景。

鄭光遠則表示，這項開發案最大的亮點就是要翻轉屏東火車站，成為串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區的新商城，成為南台灣第一個以TOD開發的典範。他說：『(原音)這個就是因為我們要配合屏東縣政府這個屏北開發，我們將來會結合高鐵的車站，還有我們台鐵的六塊厝車站以及科技產業園區，整個串聯在一起，形成一個商城，這也等於是我們南台灣、尤其屏北第一個以TOD來開發的一個典範，可以達到永續、減碳的一個效果，這個是我們在整個設計過程裡面非常重要的一個亮點。』

謝志長也說明本案預計投資新台幣70、80億元，但會因應工程造價有所變動；至於開發時程，則涉及縣政府審查時程和建照請照過程是否順利，但希望能將工期壓縮在3年半，目標則是5年內落成；換言之，最快2030年即可望看到整個屏東舊城區的新風貌，成為南台灣的新地標。

黃國榮也期待隨著緊鄰機場的屏東市區建築高度解禁，以及高鐵南延案的開發，加上屏北還有六塊厝產業園區以及農業科技生物園區等，逐步帶動屏東的就業人口回流，同時促進屏東市區的旅宿發展空間。

屏東火車都更案基地面積約8,850平方公尺，將以智能、生態、樂購與文化為主軸，並透過線型綠廊及綠平台打造一幢3棟地上20層、地下4層的雙鐵住商複合區，成為屏北首見最高的指標建築。