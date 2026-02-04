打造南方音樂人才基地 高流攜手義守大學擴大流行音樂產業培育量能

高雄流行音樂中心與義守大學正式簽署產學MOU，透過課程共構、實習交流與實務合作等多元模式將音樂產業第一線經驗系統性導入校園。（朱窈慧翻攝）



為強化流行音樂產業人才培育與教育體系的實質連結，高雄流行音樂中心持續擴大產學合作布局，昨天（3日）與義守大學正式簽署產學合作備忘錄（MOU），透過課程共構、實習交流與實務合作等多元模式，將音樂產業第一線經驗系統性導入校園，為南臺灣培養更多具備實戰能力的文化內容產業新秀。





此次合作由高雄流行音樂中心執行長丁度嵐與義守大學校長古源光博士代表簽署，成為高流第五所產學合作夥伴學校，也象徵高流在南部音樂與文化產業人才培育體系上的布局持續深化。高流也透露，第六所合作學校—國立臺南藝術大學的MOU簽署時程正積極規劃中，未來將進一步擴大跨校、跨域的產學網絡。

高流自2024年起陸續與多所大專校院建立合作關係，包括文藻外語大學、南臺科技大學、樹德科技大學及台南應用科技大學，透過實習制度與課程合作，協助學生深入了解演唱會製作、行銷推廣、舞台技術等音樂產業實務運作。已有多位學生實際進入高流參與專案，累積第一線產業經驗。





其中，高流於2025年與文藻外語大學合作開設「流行音樂產業實務」課程，邀集展演策畫、行銷公關及音樂產業經濟等領域專業講師授課，廣受師生肯定，相關課程模式也將於今年延伸至台南應用科技大學，持續深化產學共教的實踐成果。

丁度嵐表示，隨著大型演唱會與音樂活動持續落腳高雄，城市在流行音樂產業版圖中的能見度不斷提升，而人才培育正是支撐產業永續發展的關鍵。高流成立以來，致力於串聯城市、產業與教育資源，期盼促成流行音樂與影像、設計、科技等領域的跨界合作。義守大學在跨領域教學與實務導向課程上的深厚基礎，與高流長期深耕產業現場的經驗高度互補，雙方合作可望強化產學鏈結，培養更多符合產業需求的人才。

古源光則指出，高雄流行音樂中心不僅是亞洲新灣區的重要文化地標，也在推動流行音樂產業發展與國際交流上扮演關鍵角色，進一步帶動大南方地區的文化動能與城市發展。未來雙方將在實習、產學研究與人才培育等面向持續深化合作，期盼創造具體成果，為南臺灣文化內容產業注入新動能。

