打造南部動物醫療與臨床教育新基地 屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」正式啟用

▲國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區今(27)日正式啟用，打造南部地區兼具專業、品質與溫度的動物醫療新基地。（圖／國立屏東科技大學提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院今(27)日舉行「城中院區開幕暨揭牌典禮」，於屏科大創校101週年校慶之際正式啟用，象徵屏科大獸醫教育與臨床服務量能邁向全新里程碑。屏科大表示，城中院區擁有交通便利、動物友善的就診動線與現代化臨床空間，融合教學、研究與產業合作的多功能設計，將提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才，同時提升南部地區的動物醫療品質，為南部地區打造兼具專業、品質與溫度的動物醫療新基地。

校長張金龍表示，屏科大自創校百年以來，始終專注於提升獸醫教育與臨床技術，附設獸醫教學醫院亦長年以其高品質醫療服務深獲社會肯定。新院區除導入更完善的設備，更以標準化診療流程、分流動線與專科化服務提升醫療效率與安全性，打造讓飼主與毛孩更安心、舒適的醫療環境。

獸醫教學醫院院長林莉萱亦指出，新院區更肩負臨床教學、動物醫療與社會服務三大使命，使學生在真實臨床場域中深化技能，提供更精準與高效率的醫療照護，同時結合社區與公益單位，共同推動動物福利與生命教育，展現大學回饋社會的在地關懷。此次新院區順利落成亦凝聚了歷屆校友的大力支持與捐助，成為新院區籌備、搬遷及未來營運最堅實的後盾，屏科大師生對此深表感謝。

開幕典禮由與會貴賓共同揭牌，象徵屏科大獸醫體系開啟嶄新篇章，會後醫療團隊亦帶領貴賓參觀診療室、手術室及影像中心等核心空間，展示醫療量能與設計理念，讓外界更深入了解新院區在臨床與教學方面的全面提升。

▲屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區今(27)日正式啟用，新設之160切電腦斷層掃描儀及可載重三百公斤之專用床台，診療服務更延伸至大型與野生動物。（圖／國立屏東科技大學提供）