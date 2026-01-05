打造原民孩子學習之路 桃東攜手對話共構文化傳承教育典範

全體大合照

原住民族教育典範學習活動現場

全體大合照

桃園市政府教育局今(5)日率領教育界同仁與族語教師等，參訪臺東縣「原住民族教育典範學習」。首站抵達臺東縣原住民族教育資源中心，針對民族實驗學校、族語教材研發及在地文化課程設計進行深度交流，共同探討如何結合部落資源，為原住民學子打造更具文化根基的學習環境。

活動於南王Puyuma花環實驗小學展開，校方與原教中心以具文化意涵的花環迎接貴賓，臺東縣政府教育處長蔡美瑤表示，縣內目前已成立七所民族實驗學校與四所國中實驗專班，透過原教中心統籌課程研發與師資培力，成功將族語、歷史與生活智慧融入當代教育議題。

廣告 廣告

桃園市教育局此行以「典範學習」為主軸，不僅肯定臺東長期推動「文化為根、教育為本」的成果，也讓兩縣市教育夥伴在教材轉化、族語教學量能等實務面向，有相互激盪的合作機會，桃園市教育局表示，期待未來能建立更緊密的夥伴關係，攜手優化原住民族教育的師資與課程，守護文化傳承。

原教中心分享原住民族教育的支持系統，包括如何穩定專職族語教師人力，以及陪伴學校發展符合在地脈絡的教學模式；南王小學則現場說明如何將繁複的文化知識，轉化為具體可操作的教學內容，呈現教育政策落實於現場的成果。

臺東縣政府教育處指出，原住民族教育的推動需仰賴跨縣市的經驗分享與學習，未來將持續精進實驗教育品質，並歡迎各界持續交流，共同為原住民族孩子開創兼具傳統智慧與未來視野的教育之路。