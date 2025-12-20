打造友善及永續新遊憩廊帶 羅馬公路五大亮點升級完工





連接復興區羅浮與馬武督的「羅馬公路」，以蜿蜒山勢、起伏坡度與茂密森林景觀聞名，是單車族與重機騎士心中的經典挑戰路段。近年隨著高遶步道第一、二期相繼完工，結合健行、生態與部落文化體驗，吸引更多旅客走入山林，成為桃園熱門的山區旅遊路線。桃園市政府觀光旅遊局近日完成羅馬公路沿線五大亮點工程升級，為這條深受旅人喜愛的道路注入嶄新風貌。

桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳表示，此次工程以「友善及永續旅遊」為核心理念，從旅客使用角度出發，導入更安全、貼心且低衝擊的設計，並將建設融入在地自然環境與泰雅文化故事，讓羅馬公路不只是交通路線，更是一條能慢下腳步、感受山林與文化的旅遊廊帶。



打造友善及永續新遊憩廊帶，桃市府觀旅局完成羅馬公路沿線五大亮點工程升級注入嶄新風貌。





工程自羅馬公路入口展開，參考大安森林公園的蚊蟲防治與永續工法，鋪設透水鋪面，讓雨水自然滲入地表，同時保留原有喬木與巨石，降低對環境的干擾，象徵旅程從尊重自然開始。沿路來到奎輝溪旁休憩區，則以蝶類生態為主題重新營造，重新種植黃槐、長穗木等蜜源植物，使溪谷恢復四季皆可見蝶影飛舞的生態景象，成為旅客放鬆身心的自然舞台。

奎輝壁畫路側休憩區則結合景觀與文化特色，旅客可在此遠眺石門水庫，並欣賞以泰雅文化為主題的壁畫，透過更清楚易讀的解說內容，認識祖靈、山林與族人的故事，成為羅馬公路沿線的重要文化地標。

此外，市府也同步更新全線指標系統，導入泰雅語名稱、文化圖騰與清楚導引，讓原鄉文化成為旅途中自然可讀的「地圖語言」。在圓山商店前空地，透過環境整理與新地標設計，引導旅客前往高遶天空吊橋俯瞰石秀灣美景，或串聯高遶步道二期，體驗部落獵人文化與傳統獵徑。

工程終點桃園仙谷停車場，則以單車族需求為重點，打造安全停靠空間、遮蔭休息區及清楚的視覺導引，並搭配桃花意象植栽，成為旅程終點兼具實用與美感的拍照亮點。

觀旅局指出，羅馬公路五大亮點升級以「羅馬公路5夠貼心」為主軸，結合永續工法、文化導入與生態營造，串聯高遶步道一、二期，讓無論是重機、單車或健行旅客，都能在這條山林道路上找到屬於自己的節奏，真正實現「更好走，也更好玩」的旅遊願景。

