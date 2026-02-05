打造友善執勤空間！高虹安市長兌現承諾改善三民消防分隊廳舍

高虹安市長兌現承諾改善三民消防分隊廳舍。

▲高虹安市長兌現承諾改善三民消防分隊廳舍。

新竹市消防局三民分隊自民國九十年落成至今，已陪伴市民超過二十個年頭。然而，隨著時代變遷與救災任務日益繁重，原有的空間設計已逐漸不敷使用。新竹市長高虹安自上任以來，重視消防同仁的執勤環境與身心健康，特別編列五百七十萬元預算進行三民分隊空間整建工程，並於一一四年十一月四日正式驗收啟用。

「消防員守護市民安全，新竹市府就要守護消防員的日常。」高虹安市長前往視察表示，消防工作是高度張力、長時備勤的辛苦勞務，一一三年春節期間，她赴三民分隊慰勞義消幹部及基層同仁，現場聽取大家對於空間規劃的真實反饋。當時同仁反映值班台與救護備勤室動線交錯、空間狹小，導致出勤時不便且休息品質受影響，她隨即指示消防局編列專案預算五百七十萬元，針對三民分隊進行「空間大變身」，務必讓同仁在緊張的勤務之餘，能有更舒適、更符合實務需求的休息環境。

新竹市長高虹安五日強調，此次工程重點在於「空間重整」與「機能優化」，具體施作項目包括「打通執勤核心」將原有救護備勤室與值班台打通，並增設一層樓救護備勤空間進行連結，大幅縮短出勤動線，搶下黃金救援時間；「空間彈性利用」將一樓後方露臺改建為功能齊備的救護備勤室，有效增加室內室用坪數；「提升生活品質」針對高樓層進行機能調整，將四樓原健身房改建為舒適的寢室，確保長時備勤同仁能獲得充分休息；「複合式機能規劃」四樓原會議室則重新規劃為儲物空間與健身專區，兼顧裝備收納與同仁體能訓練需求。

消防局長李世恭表示，三民分隊改造只是市府整體規劃的一環。在高市長的支持下，市府已陸續針對全市各消防廳舍編列改修繕經費，從硬體設備到軟體福利，全面協助消防局建構現代化的救災體系。

「只有身心健康的消防員，才能提供最高品質的城市守護。」市府補充，未來市府將持續優化各分隊的備勤空間，讓每一位站在第一線的無名英雄，都能在溫馨、便利的環境中蓄積能量，繼續為竹市的公共安全貢獻心力。