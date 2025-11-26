打造友善安全城市 王秋冬：勞動局5大亮點落實蔣萬安施政目標

照片來源：王秋冬臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台北市政府勞動局今（26）日表示，市長蔣萬安上任以來，市府團隊以打造「樂活宜居」、「友善共融」及「創新活力」的城市為核心，並爭取勞工權益為重要施政目標。勞動局公布年度施政推動成果，從成立「基北北桃跨縣市勞政合作平台」、職災防護、身障就業、科技職訓及友善育兒等5大面向，展現北市在支持勞工、推動友善職場的具體成績。

勞動局長王秋冬表示，這5大亮點是勞動局過去3年來落實蔣市長市政白皮書、強化勞工權益的重要成果，勞動局的使命是打造友善、安全，且有尊嚴的勞動環境，讓市民獲得更完善、更貼近需求的勞動服務。

亮點一是成立基北北桃勞政合作平台，跨區聯手強化產業與就業韌性：面對國際關稅政策帶來的產業衝擊，台北市與基隆、新北、桃園共同成立基北北桃勞政合作平台，由蔣萬安於4月7日與4市共同發表聯合聲明，提出「穩產業、護就業、拚韌性」方向為基礎，在關稅壓力下，4市攜手展現地方政府以行動協力、穩定產業與就業市場的決心。

4市勞政機關於今年10月首度透過視訊連線，共同推動「4城同行．韌性升級」系列行動，整合「產業支持」、「技能升級」及「跨區服務」3大面向，建立共享的產業與勞動監測資訊，並舉辦跨區域辦理重要活動。其中，北市勞動局主辦的「智慧科技就業博覽會」，邀集52家科技及跨領域企業、共釋出1286個工作機會，不僅為勞工創造更多元職涯選擇，也協助企業在轉型期補足人力、提升產業韌性。

亮點二是身障就業國際化、庇護工場精進，打造DEIA共融城市：為深化社會瞭解身心障礙就業，北市於114年辦理「台北市身障就業國際論壇×人力資源發展國際研討會」，邀請來自美國、英國、日本及台灣的8位國際專家、12位國內學者與企業代表，共同探討DEIA、身障就業新模式與企業永續行動，吸引逾400名現場與600人次線上參與，從政策、實務到社會創新交流多元觀點，強化台北在國際身障就業議題上的連結與能量。

亮點三是導入科技強化職安，XR模擬訓練、智慧防災全面升級：台北市勞動檢查處於勞動部112年「勞動檢查機構績效考評」中，為6都唯一獲得「特優」肯定的勞檢機構。113年起試辦「多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域」，以沉浸式互動方式取代傳統授課，協助學員在模擬情境中辨識危害、強化現場應變能力，一共辦理40場課程、1897人次受訓；114年更進一步擴增CAVEVR體感項目，更新暢轉體感座椅、震動地板等設備，讓高風險作業者更近現場的虛擬環境進行演練，強化職場安全衛生。

此外，112年啟動「台北市工安科技降災平安4年計畫」，積極推動科技融入工地管理。114年5月14日舉辦「智慧防災新思維觀摩會」，展示AI監測平台（如開口欄杆警示系統）、智慧火警通報、移動式熱成像、熱危害監控等技術，透過智慧化管理強化工地防災效率，為第一線工作者打造更全面的安全防護網。

亮點四是職能培育全面升級，AI協作、數位能力同步提升：職能發展學院以產業趨勢與就業市場需求為核心，提供多元職前訓練、在職進修與職能體驗課程，協助失業待業者習得一技之長、在職者提升轉職技能與第二專長。112年至114年10月共開辦721班，培訓14886人，穩定供應產業所需人才。此外，為了更加提升訓練量能與訓練場域，明年將完工啟用新職能大樓與職能體驗進修館，打造兼具資訊智能與人工智慧發展應用的專業訓練場域，推動數位人才培育。

亮點五是攜手企業推動友善育兒、幸福職場再升級：為營造兼顧工作與家庭的職場環境，北市113年首創「友善育兒事業獎」，表揚積極落實育兒支持的事業單位。114年度共有70家報名，經3階段評選、從7大面向綜合審查後，選出42家「績優事業」及10家「單項績優單位」。本局並於北市兒童新樂園舉辦頒獎暨親子日活動，參與人數超過1900人，凝聚企業推動友善育兒的力量，並於官網「友善育兒事業獎專區」公布獲獎事蹟電子書，期與企業持續攜手推動性別平等與親職友善，打造更具包容性與幸福感的工作文化。

勞動局表示，未來將持續透過強化職場安全、促進就業媒合、保障勞動權益以及深化勞動教育等多元作為，與勞工朋友及企業攜手打造更安心、更友善、更具永續力的台北。

