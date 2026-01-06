打造友善就業環境 伊甸庇護工場推出5款春節禮盒 2/2前預購95折

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】隨著農曆春節腳步接近，伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場於今（6）日舉辦「春節禮盒推廣記者會」，台中市政府勞工局副局長羅群穆、台中市政府運動局、徠通科技股份有限公司、富易達保險經紀人、玻拿咖啡館等貴賓及多位議員代表皆到場參與，號召社會大眾一同以行動支持身心障礙朋友穩定就業，讓年節祝福更具意義。

伊甸庇護工場推出5款春節禮盒，2/2前預購95折。（圖/記者廖妙茜拍攝）

伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏表示，今年庇護工場特別在口味上推陳出新，由太妃核果塔、麥香蔓越莓小西餅、巧克力杏仁小西餅、咖啡核桃小西餅、雪Q餅、台灣芒果酥、豬肉絲、原味起司棒與草莓帕馬森起司棒等9種產品，組成「幸福禮盒」、「喜樂禮盒」、「福星禮盒」、「福至禮盒」及「福氣禮盒」等5款組合。

廣告 廣告

其中，太妃核果塔、咖啡核桃小西餅、台灣芒果酥、原味起司棒及草莓帕馬森起司棒為歷年暢銷商品，滿足不同年齡層的味蕾，價格親民、無論是企業送禮或親友往來，皆是誠意十足的年節選擇。

伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏表示，號召社會大眾一同以行動支持身心障礙朋友穩定就業，讓年節祝福更具意義。（圖/記者廖妙茜拍攝）

陳智宏表示，庇護工場長期為身心障礙朋友打造友善的就業環境，依照個別能力與需求，提供就業支持，提升生活自理能力。每一盒春節禮盒，都是庇護員工用心投入的成果， 誠摯邀請社會大眾與企業夥伴支持春節禮盒，以實際行動響應公益，讓年節過的更有意義，一起支持身心障礙朋友穩定就業。2月2日前預訂禮盒，即可享有早鳥95折優惠。