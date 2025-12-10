打造友善族群校園 花蓮秀林國中獲表揚

(秀林國中提供)學校團隊獲表揚

全校有九成學生具太魯閣族血統，花蓮縣立秀林國中以「文化」為核心設計課程，並且透過山林教育、國際交流社團等多元方式，鼓勵學生認識家鄉、建立族群認同感，獲得「第三屆校園族群友善獎」團體獎的肯定。



為了鼓勵學生「學族語、說族語」，周德威老師以身作則，與學生一起上族語課、考認證，最終獲得中級認證。秀林國中校長施淑娟表示，學校裡的每一位老師，都是這樣的。她指出，學校九成的孩子有太魯閣族血統，因此，為孩子建立族群認同，是學校老師們的共識。而要為孩子建立族群認同，老師們就必須先尊重且重視在地文化。



在「教學團隊一條心」的前提下，學校透過課程、活動、社團等方式，引導學生建立自我認同，並在生活中建立文化根基，打造族群友善的學習環境，施校長說，學校真的很努力，獲得獎項肯定，實至名歸。