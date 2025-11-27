打造友善永續育兒城市 台南北區親子館正式啟用





為持續強化本市育兒支持網絡、營造友善家庭環境，臺南市政府社會局運用北區大和里活動中心三樓空間，設置全市第13處親子悠遊館—「北區親子悠遊館」，並於今（27）日正式啟用。北區親子悠遊館以「園藝」為主題，結合自然綠意與教育理念，打造具生命力的親子共學場域，象徵親職教育與陪伴成長的美好歷程。

市長黃偉哲表示，臺南市自102年起推動親子悠遊館設置，致力於提供多元、近便且安全的育兒空間，落實中央「願生、能養」的政策目標。截至114年10月底，全市未滿7歲幼兒達7萬7,624人，已完成建置並營運12處親子悠遊館，北區為第13處新場館。未來將於115年至117年間再增設6處，分別為安南區、永康區、大曾文、學甲區、安定區及中西區，讓更多家庭能就近享有優質育兒服務。

黃偉哲說，為提供家長育兒支持，市府近年積極布建公共托育機構、親子館，提供家長托育補助及育兒津貼，也開辦定點臨托及到宅育兒指導服務，提供家長多元托育資源。

社會局長郭乃文指出，北區親子悠遊館內規劃三大亮點：綠意探索遊戲空間、親職園藝手作課程及社區花園交流平台，讓家庭在互動中學習、在共享中成長。親子館除了室內空間之外，未來將朝向打造可結合戶外自然體驗的親子活動場域發展，使孩子在真實環境中學習探索，強化親子情感與社區連結。

截至目前，臺南市親子悠遊館已於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁、南區、鹽水及七股等區設置並營運，北區為第13處啟用場館。統計114年1月至10月止，親子悠遊館總受益人次達28萬2,656人次，顯示南市親子館已成為家庭親子共學與育兒支持的重要據點。社會局邀請家長多加利用「臺南市育兒資源網」（https://childcare.tainan.gov.tw/），即時掌握各館活動與服務資訊，共同打造友善、永續的育兒城市。



