打造友善永續農田環境 南市4區設置10座猛禽棲架





打造友善永續農田環境，台南市政府農業局於東山、官田、大內及關廟等4個區農田，設置10座猛禽棲架。農業局表示，112年在重點農田區域設置猛禽棲架，透過猛禽自然防治鼠害，降低農藥使用，打造友善且永續的農田環境。此次設置4個，期能有更好的成果。

農業局表示，近年來田鼠、松鼠及部分鳥類等，對農作物造成的危害逐年增加，農民生產也有實質損失。為維持農田生態穩定並重建健康食物鏈，112年在重點農田區域設置猛禽棲架，提供猛禽安全停棲點並防治野生動物在田間所造成的危害。

廣告 廣告

農業局說，目前除市政府設置10座外，農民也於東山、官田與關廟等地自主增設11座棲架，逐步形成自然防治網絡。猛禽棲架不僅提升猛禽在農田活動機會，有效抑制鼠害，減少農損，更有助於促進農田生態系的多樣性。未來將持續追蹤棲架使用情形，評估是否擴大設置範圍。期望在農民、地方與生態間形成良性共好，打造兼具生產與保育的永續農田環境。

更多新聞推薦

● 防非洲豬瘟疫情再起 政院拍板明年底後全台灣禁用廚餘養豬