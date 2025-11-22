打造友善無礙環境 二零二五雲縣身心障礙者表揚暨福利政策推動成果展。(記者劉春生攝)

為響應 十二月 三日「國際身心障礙者日」，雲林縣政府與社團法人雲林縣小天使關懷協會今（二十二）日上午在雲林縣綜合社會福利館前廣場共同舉辦「理解隱性障礙，消除誤解歧視─二零二五 年雲林縣國際身心障礙者日暨公益彩券盈餘運用情形成果展」，同時由縣長張麗善表揚傑出身心障礙人士、模範身心障礙家庭照顧者及服務人員計二十位，並表彰身心障礙者家庭托顧服務優秀單位，鼓勵更多有心團體加入社會福利工作行列。

現場除表揚活動外，館內更精心規畫各項福利成果靜態展示，透過活動特殊章印收集，讓參與活動民眾更加認識公益彩券經費運用及身心障礙者權利公約內容， 舞台也安排各協會精心演出，無論是歌唱、舞蹈或樂器表演，讓現場民眾感受長者、身心障礙者的活力與熱情。

縣長張麗善表示，結合十二月 三 日「國際身心障礙者日」的到來，雲林縣每年都會安排大型活動，除展現身心障礙者權利公約(CRPD)的精神，也讓身心障礙朋友及家屬有個屬於他們的特別日子，大家齊聚一堂，彼此互相交流。此外，今天我們也表揚模範身心障礙者、模範家庭照顧者及模範身心障礙服務人員，這是一項榮譽，也是莫大的肯定，給予身心障礙者信心並感謝照顧者的付出。也利用這個機會將雲林縣所有社會福利政策與成果向縣民報告，並透過劇團表演、導盲犬講習及集章明信片活動喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，希望感染更多的鄉親，共同建立一個友善無障礙且溫馨的社會。

張縣長並指出，雲林縣有近 五 萬名的身心障礙者，為落實照顧身心障礙朋友及家庭，縣府積極推動各項相關福利政策；如六十五歲以上身心障礙者健康保險補助、六十-六十四歲身心障礙者重陽敬老禮金、身心障礙者微型保險。此外，身心障礙照顧據點也大幅成長，目前日間照顧據點成長至 十六處、小型作業所也成長至 十五處、社區居住生活服務成長至 八 處、精障會所成長至 三 處、身心障礙家庭托顧據點成長至 十六處、身心障礙者服務中心也擴增至 六 處、並提供復康巴士交通服務(今年服務量次已超過十一萬人次)等等，希望在各方面都能照顧到身心障礙者。

社會處長林文志表示，辦理「理解隱性障礙，消除誤解歧視」─二零二五 年雲林縣國際身心障礙者日活動，主要目的是提高身心障礙朋友社會參與，同時推動社會對於身心障礙朋友的瞭解，消彌環境不平等，讓縣內身心障礙者可安心、放心及舒心生活。

林文志說，縣府陸續推動各項創新措施，並與保險業者合作推行身心障礙者微型保險、全國首創身 心障礙敬老禮金、降低身心障礙者健保費自付比例及身障輔具器具線上申請等措施，讓身心障礙者家庭可以降低照顧壓力，且縣府每年都積極布建身心障礙者服務據點，無論是身心礙障日間照顧據點、日間作業設施據點、身心障礙者社區居住據點，縣府積極在各鄉鎮增設，以便利該地區身心障礙者可就近尋求服務資源。

此次活動貴賓蒞臨包括：張麗善縣長、社會處林文志處長、陳怡君副處長、立法委員張嘉郡、雲林縣小天使發展協會理事長林甘、雲林縣脊髓損傷協會理事長黃傳佑、榮譽理事長李志琴、社團法人雲林縣啟智協會翁建安理事長、雲林縣虎尾身障協會理事長張文宏、總幹事蘇裕華、社團法人雲林縣盲人福利協進會理事長吳勝雄及理事廖慶銘、雲林縣復健青年協進會理事長林淑英、林金順總幹事、雲林縣視障重建協會理事長陳國平、財團法人雙福基金會呂怡慧、水林老人會理事長黃志鴻、雲林縣身心障礙照護協會主任呂永昌、雲林縣女性身障者協會理事長陳春蘭、雲林縣特殊教育關懷協會總幹事張忠文、雲林縣心來富協會督導郭麗瑛、台西身障協會常務監事曾淑慧、雲林縣愛無礙協會理事長楊光遠與榮譽理事長陳明瑟、雲林縣彩券工會理事長劉長庚、雲林縣聽語障福利協進會蕭玉敏理事長、以及張維心議員、黃美瑤議員、陳乙辰議員與黃凱議長服務處黃鳳秘書等多位貴賓共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。