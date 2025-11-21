打造友善無障礙環境 高師大周邊路口增設視覺功能障礙語音號誌

為提升市區交通無障礙環境及視障者行走安全，高市府交通局近日於高師大周邊四處路口完成「視覺功能障礙語音號誌」之建置，地點包括和平/五福、和平/同慶、和平/高師大校門口及和平/林德路口。(見圖)

交通局今(廿一)日說明，這次建置之四處路口是首創全廊道採以「主動發報式」設計，不同於傳統行人需觸動按鈕才會啟動聲響，該系統於行人可通行時間自動發出提示音，讓視障者不需觸動設備即獲得通行方向指引；此外，系統能設定時段音量，於日間吵雜時提高提示聲響，夜間則自動降低音量，以兼顧行人安全與周邊住戶生活品質。

本次建置採用「無線行人號誌傳輸模組」技術，有效避免傳統施工開挖道路及增設桿件問題，值得一提的是，這次完成的和平/同慶及和平/林德路口，更成為高雄市首次使用「蟋蟀聲」作為行人專用時相提示音之示範路口，有別於布榖聲(代表南北向)、鳥叫聲(代表東西向)，該提示音設計能有效提醒視障者通行方向，提升過街安全與便利。

交通局指出，這次設置廊道鄰近捷運場站、文化中心、五福國中、高雄師範大學等，是交通局邀集高雄市視障團體、高市府身心障礙者權益保障推動小組委員等相關單位，訂定優先設置地點篩選原則，並經與地方充分研議而設置，感謝相關單位的支持與建議，未來亦將持續蒐集各界意見，滾動檢討建置地點，逐步擴大視覺功能障礙語音號誌設置範圍，朝向更安全、友善的交通環境邁進。