打造友善綠能環境 台電彰化區獲社會創新共融獎項

▲台電彰化區榮獲「社會創新共融獎項」殊榮，總經理王耀庭（中）與團隊合影。

為打造友善綠能環境，台電彰化區營業處致力推動「提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源」等作為，至去年底彰化縣再生能源併網量突破4GW，居全國第一，昨（十五）日獲頒國發會第八屆「政府服務獎︱社會創新共融獎項」殊榮。

「政府服務獎」至今已邁入第八屆，台電曾以「電力交易平台」獲得該獎肯定，今年則由彰化區處「綠能助力全民有利︱創建友善綠能環境、共享綠能風光」的努力成果，從一四四個機關（構）中脫穎而出，榮獲「社會創新共融」獎項。

台電說明，彰化縣擁有全國極具潛力的光電與風能資源，為使綠能資源有效利用並與全民共享，彰化區處透過「提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源」等四大面向，積極打造友善綠能環境。

針對提升併網容量，彰化區處致力於建置再生能源專用變電所、新增饋線、擴大檢討配電饋線併網能力及定期清查虛占容量等措施，自二○二一至二○二四年累計增加配電級併網容量共五三一·四八MW，相當於西部沿海地區約七·六年的平均併網需求。

而為提升作業流程效率，彰化區處每月與彰化縣政府召開專案會議，確保各項併網工程如期完成；另向業者推廣饋線餘裕容量查詢系統，以提升資訊透明度。彰化區處亦重視衡平分配再生能源資源，落實「大容量併輸電、小容量併配電」分級分流目標，讓不同類型的設置者都能參與綠能發展。

台電表示，配合政府再生能源規劃進程，於全國打造友善綠電併網環境，已規劃執行太陽光電併網電網工程、離岸風電併網專案工程等，加速綠能發展並強化與地方及產業合作，推動更多創新優質服務並為邁向二○二五淨零排放目標再添助力。