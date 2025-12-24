打造友善職場！華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤

中華航空（華航）近日宣布，自2026年1月1日起，客艙組員在執勤時可穿著自購的黑色運動便鞋，這一新規定旨在提升工作環境的舒適度。

華航明年元旦起客艙組員在執勤時可穿著自購的黑色運動便鞋。（圖／華航提供）

華航於12月4日已經放寬了空服員的儀容規定，允許佩戴眼鏡，並強調希望透過這些措施來改善空服員的身體狀況，因為他們在工作中常面臨身體不適的問題。

根據華航的公告，這些新規定不僅有助於提升工作效率，還能打造一個更友善的工作環境。客艙組員在飛行過程中，通常需要長時間站立和行走，適合的鞋類將有助於減少疲勞感。

此外，華航也提醒空服員在選擇運動鞋時，應以簡約單色、金屬鏡框或無框設計為主，並需準備備用眼鏡以應對工作需要

