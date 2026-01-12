（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】臺大醫院雲林分院於 1111 人力銀行主辦的「2025 幸福企業」評選中，在全臺逾 4,000 家企業激烈競逐下脫穎而出，連續兩年榮獲「幸福企業—生技醫療類金獎」肯定。該評選歷經初選、網路票選與秘密客實地評比等多重嚴謹機制，並於日前在臺北舉行頒獎典禮，由院長馬惠明親自出席領獎，展現分院長期深耕友善職場與人本關懷的具體成果。

打造友善醫療職場典範，臺大醫院雲林分院蟬聯幸福企業金獎。（圖／記者洪佳伶翻攝）

2025年幸福企業評選在ESG永續發展架構下，特別強化S（Social，社會面）指標，聚焦生育獎勵、育兒支持、友善職場文化與留才育才等面向。馬惠明院長表示，分院始終秉持「照顧好同仁，才能照顧好病人」的信念，以「人本醫院」為目標，從工作、對待與生活三大面向持續優化制度，讓同仁在被理解、被支持的環境中安心付出，形塑彼此信任、溫暖有感的幸福職場。

廣告 廣告

打造友善醫療職場典範，臺大醫院雲林分院蟬聯幸福企業金獎。（圖／記者洪佳伶翻攝）

在實務作為上，臺大醫院雲林分院高度重視護理人員職場支持與專業成長，透過人力配置優化、支持性管理及跨團隊合作，減輕工作負荷並提升專業成就感；同時推動「業師輔導計畫」，由資深醫護人員陪伴新進與中生代同仁穩定發展。制度面亦建置完善的薪資審議與績效獎勵機制，規劃多元升遷管道，並支持同仁進修深造，兼顧個人生涯與組織競爭力。

在職場安全與健康促進方面，分院推動四大人因族群專案改善、免費健康管理與室內定位求救系統，並建構多重防護機制，全方位守護同仁身心健康；同時設立心理支持資源、新增「身心調適假」及調增旅遊津貼，鼓勵適時休息與復原。生活層面則成立超過 40 個社團、打造梅迪奇中心與療癒圖書空間，並透過藝文活動注入人文溫度。分院表示，未來將持續打造公平、安全、溫暖的職場環境，讓幸福不只是口號，而是同仁每日可感受的實踐，持續守護雲林鄉親健康。