打造友善高齡健康城市 關山鎮衛所獲領航獎

臺東縣關山鎮衛生所推動高齡友善健康照護成效卓著，榮獲衛生福利部國民健康署頒發「114年高齡友善健康促進服務認證－領航獎」及「長者內在能力檢測服務評獎－入圍獎」兩項殊榮，臺東縣衛生局長孫國平頒發紅榜表揚關山鎮衛生所（見圖），肯定推動長者內在能力（ICOPE）評估、整合在地資源及打造友善高齡健康照護環境的亮眼成果，展現邁向友善高齡健康城市具體實績。

隨著臺灣人口快速老化，依國家發展委員會推估，114年全國65歲以上人口將超過20%，邁入「超高齡社會」。為因應人口結構轉變，衛生福利部國民健康署積極推動「長者內在能力（ICOPE）評估」，透過及早檢測長者認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等六大面向健康狀況，早期發現異常並即時轉介，預防及延緩失能發生。臺東縣關山鎮衛生所推動執行成效卓越，由國民健康署長沈靜芬頒發「114年高齡友善健康促進服務認證－領航獎」及「長者內在能力檢測服務評獎－入圍獎」。

臺東縣衛生局長孫國平指出，自109年至114年間，縣內累計提供逾13,000人次長者內在能力評估服務，114年度即有3,312名長者完成檢測，透過評估發現914名長者出現功能衰退徵兆，成功轉介764名長者接受健康促進計畫及專業醫療服務。此外，自100年起即推動高齡友善健康照護機構認證作業，訂定服務認證規範，持續盤點與整合跨域資源，強化社區健康照護網絡，打造貼心、支持、友善且尊重長者的高齡友善醫療服務場域，讓不同年齡層縣民安心生活，並讓長者享有更完善照護與生活品質。

孫國平強調，透過及早發現、即時介入處理，有效預防及延緩失能，提升老年生活品質。未來將持續透過高齡友善認證制度，深化跨域整合照護服務，守護長者健康。