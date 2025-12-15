打造友「移」新城！台中新移民女性家庭關懷協會理事長交接

社團法人台中市新移民女性家庭關懷協會秉持「愛無國界」精神，長期投入新住民家庭關懷與服務，協助新住民順利融入在台生活，貢獻良多。協會今（15）日舉辦第六、七屆會員大會暨理事長交接典禮，現場氣氛溫馨熱絡。台中市政府民政局長吳世瑋出席致賀(見圖)，感謝卸任理事長林尚賢任內的辛勞付出，並祝賀新任理事長黃致遠榮任，吳世瑋說，目前全市新住民人數已超過6萬5千人，新住民朋友的加入，讓城市文化更加多元豐富。期盼在既有良好基礎上持續深耕新住民服務，凝聚多元文化力量，促進社會和諧發展。

新任理事長黃致遠表示，接任理事長一職深感榮幸，也肩負重大責任，感謝各界的信任與支持。未來將延續前任理事長奠定的穩固基礎，持續推動各項關懷新住民的服務與計畫，並與市府密切合作，協助新住民在台中安心生活、深耕在地，期盼透過協會的努力，讓台中成為充滿希望、溫暖與幸福感的城市，讓所有居民共享多元文化的美好。