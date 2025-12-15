打造可長久維持的生活習慣！高蛋白、高纖維概念放進麵體配方、用喝的堅果

（圖／日日好食、聯華食品提供）

隨著生活節奏加快、外食比例提高，現代人愈來愈意識到「健康管理」不該只是一段短期計畫，而是需要長期累積的生活選擇。根據公開統計資料顯示，台灣成人中有相當比例面臨體重與代謝相關的困擾，也讓飲食結構與生活型態成為近年備受關注的議題。相較於仰賴短期手段，愈來愈多專家與消費者開始思考，是否能透過更貼近日常的方式，逐步建立可長久維持的飲食與補給習慣。

臨床經驗指出，體態與代謝狀況往往與長期飲食內容、作息與活動量密切相關。即使搭配專業諮詢或其他輔助方式，若生活型態沒有調整，仍可能難以維持理想狀態。因此，許多營養與健康管理的討論，逐漸回到「日常吃什麼、怎麼吃」這個根本問題。能否在不過度壓抑飲食樂趣的前提下，讓營養補給自然融入三餐與生活節奏，成為關鍵。

在這樣的趨勢下，高蛋白與高膳食纖維的飲食結構受到關注。足夠的蛋白質有助於支持日常活動所需，而膳食纖維則是均衡飲食中不可或缺的一環。問題在於，許多機能型產品往往口感單一、使用情境受限，導致難以長期食用。如何在「好吃」與「營養補給」之間取得平衡，成為食品研發的重要方向。

以台灣機能食品品牌「日日好食」推出的「好控麵」為例，便是嘗試將高蛋白與高纖維的概念，放入熟悉的主食型態中。透過調整麵體配方，在兼顧風味與口感的前提下，提供不同於一般精製麵食的選擇，讓飲食管理不再只是「忍耐」，而是較容易持續的日常安排。品牌強調，設計初衷並非取代正餐或作為特殊用途，而是讓消費者在原有飲食習慣中，多一個相對均衡的選項。

同樣的概念，也反映在近年受到上班族與外食族群關注的植物基飲品趨勢中。營養師觀察指出，以植物蛋白、全穀物與膳食纖維為基礎的堅果飲，因沖泡方便、接受度高，逐漸成為忙碌生活中的營養補給方式之一。透過「喝」的形式補充多元營養，能降低準備門檻，也較容易養成固定習慣。

萬歲牌近年提出「Drink To Fitness」的生活概念，便是希望鼓勵消費者以輕鬆方式關注日常營養。旗下多款堅果飲產品，依不同生活情境設計，從白天補給、運動後支持，到夜間放鬆，提供多元選擇。

