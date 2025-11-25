打造台中冬季最耀眼新地標 廣三SOGO極光聖誕樹浪漫登場

迎接溫馨聖誕季，廣三SOGO推出全新聖誕裝置「極光聖誕樹」，自即日起至 2026 年 1 月 4 日於館內浪漫亮相。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 迎接溫馨聖誕季，廣三SOGO推出全新聖誕裝置「極光聖誕樹」，自即日起至 2026 年 1 月 4 日於館內浪漫亮相。7 米高、直徑 4.5 公尺的巨型聖誕樹搭配兩座 2 米高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片與動感聖誕音樂營造沉浸式冬日氛圍。裝置周邊鋪設總計近 15,000 片的幻彩菱片折射出閃爍光波，並由國內外大型演唱會級的燈光秀團隊打造視聽效果，預計成為台中年末最受矚目的拍照熱點。

廣三SOGO誠摯邀請民眾一同走入極光聖誕的光影世界，感受年末最燦爛、最溫暖的節慶時刻。（圖/記者廖妙茜翻攝）

聖誕燈光秀演出時間分別於每日18:00-22:00 (每15分鐘一場)，除繽紛的聖誕裝置及燈光秀外，廣三SOGO也推出冬季限定活動：

《微光暖冬 圓夢計畫》

即日起–12月11日｜12樓贈品處

邀請民眾領取「心願卡」，為孩童點亮聖誕願望。廣三SOGO希望透過社會互助與溫暖傳遞，成為孩子們的聖誕老人，為今年冬天增添更多希望。

《極光聖誕明信片：DRAW 出愛的聖誕樹》

11月27日–12月25日｜12樓贈品處

民眾憑廣三SOGO APP即可領取聖誕限定明信片，創作屬於自己的極光聖誕樹，並於 12月18日 前回交，廣三SOGO將統一於聖誕節前寄出，傳遞節慶祝福。

廣三SOGO誠摯邀請民眾一同走入極光聖誕的光影世界，感受年末最燦爛、最溫暖的節慶時刻。