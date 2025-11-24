打造台中冬季耀眼地標 廣三SOGO極光聖誕樹浪漫登場

▲聖誕裝置「極光聖誕樹」，自即日起至 2026 年 1 月 4 日於館內浪漫亮相。

【記者 廖美雅／台中 報導】迎接溫馨聖誕季，廣三SOGO推出全新聖誕裝置「極光聖誕樹」，自即日起至 2026 年 1 月 4 日於館內浪漫亮相。7米高、直徑4.5公尺的巨型聖誕樹搭配兩座2米高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片與動感聖誕音樂營造沉浸式冬日氛圍。裝置周邊鋪設總計近15,000片的幻彩菱片折射出閃爍光波，並由國內外大型演唱會級的燈光秀團隊打造視聽效果，預計成為台中年末最受矚目的拍照熱點之一。

表示聖誕燈光秀演出時間分別於每日18:00-22:00 (每15分鐘一場)，除繽紛的聖誕裝置及燈光秀外，廣三SOGO也推出冬季限定活動：即日起–12/11｜12樓贈品處，民眾可領取「心願卡」，為孩童點亮聖誕願望。廣三SOGO希望透過社會互助與溫暖傳遞，成為孩子們的聖誕老人，為今年冬天增添更多希望。

另外，11/27～12/25於12樓贈品處，民眾憑廣三SOGO APP即可領取聖誕限定明信片，創作屬於自己的極光聖誕樹，並於 12/18 前回交，廣三SOGO將統一於聖誕節前寄出，傳遞節慶祝福。（照片／記者廖美雅翻攝）