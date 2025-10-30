打造台中海線教育新亮點 鄭啟宏接任鹿陽國小首屆家長會長

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市114學年度啟動招生的沙鹿區鹿陽國小，30日晚間在梧棲成都愛樂婚宴會館舉行創校感恩餐會，以及第一屆家長委員會成立大會及家長會長就任典禮，由鹿陽國小校長邱炳彰頒發當選證書給家長會長鄭啟宏，完成授證儀式後，鄭啟宏隨即以家長會長身份分別頒發家長會常務委員、家長委員、志工及顧問聘書，場面隆重溫馨。

到場參加鹿陽國小首屆家長會長鄭啟宏就任典禮的貴賓相當多，包括立法委員顏寬恆、台中市議會副議長顏莉敏、市議員王立任及陳廷秀、沙鹿區長劉素幸、明道中學校長陳炤華等多所中小學校長，以及全國補教總會總會長楊佳叡、台中市補教協會理事長林彥宏等人，教育局也由督學代表出席，充分展現鄭啟宏在教育、補教界及各界的豐沛人脈。

鹿陽國小校長邱炳彰致詞時，特別感謝現任安城/萬大建設有限公司經理鄭啟宏，在學校建設正邁入嶄新階段之際，願意接下首屆家長會長重任。鄭啟宏會長致詞，承諾將以社區與企業的力量，攜手家長會所有夥伴陪伴學校一同成長。

位於國道三號龍井交流道附近的沙鹿區鹿陽國小，地處交通與產業發展交會點，台中市政府因應當地人口快速成長，造成鄰近北勢國小招生爆滿，特別投入超過6億元預算成立鹿陽國小，分期興建安全美觀的校舍，規劃未來具備36班完整規模的小學，將成為海線地區重要的嶄新教育據點。

《圖說》鄭啟宏就任鹿陽國小首屆家長會長，妻子和孩子到場獻花祝賀。

鹿陽國小114學年度首度招生，9月新學期開學，盧秀燕市長曾親自到校迎接首批入學的孩子，並致贈開學見面禮，見證鹿陽國小歷史性的一刻。

毅然接下鹿陽國小首屆家長會長的鄭啟宏，長期參與社區與教育事務。他表示：「鹿陽國小是一所承載無限希望的新學校，以閱讀素養、雙語教育為主軸，結合AI數位學習走向國際。家長會將扮演橋樑角色，連結學校、家庭與社區，讓孩子能在更安全、多元、充滿活力的環境中快樂學習。」

鄭啟宏強調，未來將推動以下幾個方向：1.強化家校合作平台：促進家長與校方溝通，建立穩定支持網絡。2.整合地方資源：結合產業、社區力量，豐富校園活動與課程。3.提升校園安全與環境：協助校方打造更完善的學習場域。

地方人士認為，鹿陽國小作為台中最新設立的小學，校務仍在起步階段，首屆家長會的重要性不言可喻。鄭啟宏會長具備建設產業的專業背景與社區經驗，有助於學校在資源拓展與特色發展上邁出關鍵的一步。

「孩子的成長，比建築更需要堅實的基礎。」鄭啟宏會長強調，他將帶領家長會團隊與學校緊密的合作，期望鹿陽國小未來能成為海線地區教育的新亮點。