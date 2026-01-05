打造台中AI人才基地NVIDIA AI算力中心東海登場

▲記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】東海大學投入上億持續建置AI教學環境後，價值三千萬的「NVIDIA B200 AI Pod 算力中心」今也正式啟用。台中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，東海大學在校友李詩欽捐贈打造NVIDIA B200後，已擁有全台大學最強的運算基地，東海可以作為台中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她將與張國恩校長將東海作為台灣AI人才培育與智慧城市發展的新引擎。今（5）日舉辦「NVIDIA B200 AI Pod算力中心啟用典禮」。台中市長盧秀燕與東海大學校長張國恩、東海董事長吳清邁、台中市副市長鄭照新、中科管理學局長許茂新、台中數位發展局長林谷隆、前科技部部長暨前工研院院長徐爵民、英業達資深副總陳逸萍，以及捐贈者英業達創辦人李詩欽等人共同為啟用典禮剪綵。

▲東海大學校長張國恩表示，校友李詩欽慷慨捐贈NVIDIA B200 AI Pod搭載NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為東海注入最強算力。（記者廖美雅拍攝）

東海大學校長張國恩表示，校友李詩欽慷慨捐贈NVIDIA B200 AI Pod搭載NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為東海注入最強算力，而這套系統也可以作為市府的後盾，為台灣AI人才培育與智慧城市發展開啟新動力。捐贈人李詩欽感性表示，身為東海人能回饋母校深感榮耀。此次捐贈旨在讓學弟妹在求學期間，就能接觸與產業同步、甚至更領先的運算資源，培育具備「即戰力」的AI領航新星。

董事長吳清邁強調，董事會全力支持AI領域建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備。東海正式將發展藍圖轉化為產學互惠的具體實績，未來將持續發揮社會影響力，引領台灣高等教育轉型趨勢。

圖資長楊朝棟說明，此次啟用的運算核心包含一台最新的NVIDIA HGX B200系統平台伺服器，以及兩台搭載Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU伺服器，並透過 NVIDIA Spectrum高速網路交換機串聯，展現頂級運算叢集規格；技術上則採用專用冷卻機櫃，成功克服高強度運算帶來的散熱與電力挑戰，確保系統穩定運作。此外，結合校內近年佈建的近500台AI PC，東海已建構出「從終端基礎到雲端高階」的完整算力生態系，讓師生能無縫接軌各類規模的研發需求。

▲東海大學NVIDIA B200 AI Pod 算力中心。（記者廖美雅翻攝）